Unict a Expo Osaka 2025 con gli atenei della Crui

Il rettore Francesco Priolo partecipa al Forum bilaterale con i rettori giapponesi per rafforzare i rapporti di collaborazione con le università del Sol Levante

L’Università di Catania è presente a Osaka per il 1° Forum Bilaterale dei Rettori Italiani e Giapponesi, un evento promosso dalla Conferenza dei Rettore delle Università italiane per rafforzare i rapporti accademici e progettuali fra i due Paesi.

Il rettore Francesco Priolo ha partecipato questa mattina, insieme ad altri 23 colleghi, all’incontro che si è tenuto nell’Auditorium del Padiglione Italia, nell’ambito della delegazione guidata dalla presidente della Crui Giovanna Iannantuoni.

I temi al centro del Forum vanno dalla ricerca al trasferimento di conoscenze, fino al public engagement, ovvero le “missioni” universitarie che mettono gli atenei direttamente in contatto con il contesto sociale e produttivo. In particolare, i rettori italiani condivideranno l’esperienza dei Partenariati Estesi – finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – relativamente alle aree di interesse comune fra i due sistemi universitari, con l’obiettivo di stabilire nuove collaborazioni e di far conoscere le ‘good practice’ avviate nel nostro Paese.

L’altro obiettivo dell’incontro è ovviamente quello di estendere le collaborazioni pubblico-privato anche a stakeholder internazionali attivi su tecnologie di frontiera e su scala globale. Il Forum Bilaterale dei Rettori Italiani e Giapponesi sarà occasione per firmare almeno 8 accordi di collaborazione fra istituzioni accademiche di entrambi i Paesi.