Ultima giornata “Sicilia Queer filmfest”

Condividi questo articolo?

Il programma di sabato 31 maggio 2025

Ultima giornata della 15a edizione del Sicilia Queer filmfest che si apre alle ore 11 presso le Terrazze dell’ Institut français con l’incontro con Laura Morante. Dalla danza al teatro, dall’esordio con i fratelli Giuseppe e Bernardo Bertolucci alle interpretazioni che l’hanno resa celebre in tutto il mondo, dalla scrittura alla regia: una conversazione a tutto campo per esplorare l’universo artistico di Laura Morante, centro della sezione Retrovie italiane del Festival. Moderano Umberto Cantone (curatore della sezione) e Francesco Foschini.

Le proiezioni prendono avvio alle ore 15 presso il Cinema De Seta con E Agora? Lembra-me, racconto intimo firmato da Joaquim Pinto e Nuno Leonel; segue Icebergs di Carlos Pereira, che propone una meditazione queer sul desiderio frustrato, protagonista di molti titoli in competizione; e Je suis déjà mort trois fois di Maxence Vassilyevitch, ritratto senile di Jacques Nolot, in anteprima nazionale, che fa tornare alla mente la dedica al grande attore-regista della sezione Presenze del SQFF2018.

A partire dalle ore 21 è in programma la cerimonia di premiazione e l’anteprima di Reas dell’argentina Lola Arias, film ambientato nell’ex carcere di Caseros, a Buenos Aires, che attraverso la forma ibrida del documentario e del musical (à la Roberta Torre) racconta le storie vere di donne cisgender e di persone transgender restituendone umanità, voce e corpo.