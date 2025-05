Condividi questo articolo?

I vicoli e i centri storici di Taormina, Acireale e Letojanni si preparano all’invasione della musica folk dal 23 al 25 maggio. Torna per il terzo anno il festival internazionale “The Sicily International Folk Festival” con la partecipazione dei gruppi folk provenienti da ogni parte d’Europa. Saranno dodici infatti i gruppi che in questa edizione 2025 sfileranno nelle tre città, pronti per essere immortalati dai cellulari dei turisti e della comunità locale.

Un viaggio culturale fatto di musica popolare, usi e costumi che saranno portati in strada da gruppi provenienti dalla Lituania, Estonia, Malta, Austria per poi proseguire in Italia con i gruppi folk provenienti dalla Valle D’Aosta e dalla Sardegna, per chiudere con l’immancabile Sicilia. L’isola dal canto suo, gode di una forte tradizione sul fronte della musica popolare, con una varietà di strumenti e stili musicali, con le figure dei cantastorie che negli ultimi anni hanno saputo nuovamente suscitare alle nuove generazioni un forte interesse nei confronti della musica popolare. Ma sarà ancora una volta un’occasione per trasmettere, attraverso questa manifestazione, un messaggio di pace e di fratellanza tra popoli diversi.

Questo l’obiettivo con i quali gli organizzatori della manifestazione, l’associazione “MediterraneArtè” in collaborazione con “EuroArt production”e “Leon Promotion” hanno pensato sin dal primo anno di raggiungere, con protagonista la musica popolare, che seppur diversa nelle sue forme da Paese a Paese, unisce e mai divide. Ad aprire la tre giorni del “The Sicily International Folk Festival” sarà Taormina venerdì 23 maggio, con inizio della sfilata ed esibizione dei gruppi alle 18.30 nel centralissimo Corso Umberto. Nel cuore barocco della città di Acireale, sabato 24 maggio i dodici gruppi provenienti dai cinque Paesi Europei torneranno a sfilare in Corso Umberto fino a Piazza Duomo ( largo Giovanni XXIII) per l’esibizione, con orario d’inizio alle 19. Gran finale infine domenica 25 maggio a Letojanni in Piazza Cagli dalle 19 dove non mancheranno delle sorprese. La terza edizione del “The Sicily International Folk Festival” è patrocinata dalla Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e dei Comuni di Taormina, Acireale e Letojanni.

