TORNA ”BEER BUBBLES•IL FESTIVAL DELLE BIRRE” a Palermo, trasformerà Piazza Politeama

A giugno torna il festival che è riuscito, con le birre artigianali, a unire persone e territori. Beer Bubbles non è solo un evento che promuove e valorizza le eccellenze agroalimentari, brassicole ed enogastronomiche di tutta l’Italia, è una famiglia, costruita in 9 anni, fatta di donne e uomini che hanno scelto di raccontarsi e di raccontare il proprio territorio attraverso un prodotto artigianale. Ma Beer Bubbles sono anche i giovani e le famiglie che ogni anno aspettano il mese di giugno per far festa e stare insieme in una delle piazze più belle della città. E proprio quest’anno l’occasione di fare festa non mancherà dato che Utopìa, l’organizzazione promotrice, trasformerà Piazza Politeama, tra allestimenti e musica, in uno spazio che ci farà rivivere gli anni 90, sì perché è proprio questo il tema che accompagnerà questa nona edizione.

Da giovedì 12 a domenica 15 giugno, in Piazza Castelnuovo e Piazza Ruggero Settimo, si troveranno più di 150 birre artigianali, più di 10.000 litri di birra e oltre 50 prodotti agroalimentari. Inoltre previsti diversi talk e show cooking. Un’edizione esagerata, che prova ad accontentare ogni palato e che offre, in pieno centro della città, tante possibilità di divertimento.

Il centro del capoluogo siciliano sarà un parco giochi di degustazioni e abbinamenti, giochi di affinità e contrasto per coloro a cui piace sperimentare e andare oltre. Beer Bubbles rappresenta ormai un punto di riferimento nel panorama della birra artigianale ma si è anche affermato tra gli eventi di promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari, sottolineando l’importanza della relazione tra i due settori in continuo fermento.

Tante le novità e le collaborazioni, come quella con il Comune di Castelbuono, il Comune di Valledolmo, il GAL delle Madonie e CNA Palermo, e con enti come IDIMED – Istituto della Dieta Mediterranea e l’Associazione dei Cuochi di Sicilia. L’evento è patrocinato dal Comune di Palermo, dall’Assessorato delle Attività Produttive e dall’Assessorato dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Regione Siciliana.

GIOVEDÌ, VENERDÌ, SABATO – dalle 16.00 alle 01.00

DOMENICA – dalle 11.00 alle 01.00

INGRESSO GRATUITO

BICCHIERE + PRIMA DEGUSTAZIONE DI BIRRA ARTIGIANALE: 5,00 €