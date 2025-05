Condividi questo articolo?

Hanno coinvolto e fatto divertire fino alla fine i numerosi visitatori con le loro musiche e danze i 12 gruppi folk che ieri pomeriggio dal centralissimo Corso Umberto di Taormina hanno inaugurato la prima tappa della terza edizione del “The Sicily International Folk Festival”, il festival dei gruppi folk internazionali. Questa sera si replica, ma questa volta nella città del barocco e dei cento campanili, ovvero Acireale. Dalle 19 lungo Corso Umberto un’ondata di suoni e colori catturerà l’attenzione di quanti si troveranno a passeggiare, grazie ancora una volta all’entusiasmo dei gruppi folk partecipanti in questa terza edizione. Darà seguito alla sfilata, le esibizioni in Piazza Duomo ( Largo Giovanni XXIII), dove ogni gruppo metterà in risalto le tradizioni popolari del paese di provenienza nelle varie forme espressive: musica, danza, canto, in tipici costumi.

A partecipavi il gruppo folk “Soleke” dall’Estonia composto da circa 300 membri, le cui esibizioni si basano sulle danze folk estoni e non solo. Dalla Lituania provengono i gruppi “Suvartukas” che si rifà alle danze tipiche della regione Samogitica e “Daluze”, custode delle tradizioni delle danze folcloristiche lituane. Saranno presenti ad Acireale anche i gruppi folk “Tà Cangura San Lawrenz” e “Ogygia”, entrambi da Gozo ( Malta), che metteranno in risalto la bellezza della cultura e del patrimonio maltese e gozitano. Dalla piccola città dell’Austria orientale, Oslip, si esibirà il gruppo “Tamburica Uzlop” con musica che dal folk passa a quella moderna e sacra. Ad intrattenere il pubblico saranno anche i tre gruppi provenienti dalla Valle D’Aosta e dalla Sardegna. Dalla prima Regione il “Greschoney Trachtengruppe” che in giro per tutto il mondo fa conoscere i tratti della cultura walser. Dalla Sardegna invece il gruppo “Is Messaius” che con i costumi abitualmente utilizzati dai contadini durante la mietitura del grano, racconteranno fatti di vita quotidiana.

Dalla terra sarda sarà presente il gruppo “Oleri” la cui caratteristica è quella di essere formato da ragazze e ragazzi che indossano abiti di colore rosso vivo, che nelle ragazze richiama il tradizionale abito da sposa, con il fazzoletto tibè. A rappresentare invece la Sicilia sarà il gruppo folk “Città D’Aragona” che in tipici abiti e tamburelli faranno rivivere storie e tradizioni della cultura siciliana. A presentare i gruppi in lingua italiana e inglese, saranno Giulio Vasta e Natasha Farrugia. Domani, domenica 25 maggio, terza ed ultima tappa questa volta nella splendida località balneare Letojanni, con le esibizioni di tutti i 12 gruppi folk e un gran finale per dare un arrivederci alla quarta edizione della manifestazione nel 2026. Inizio alle 19 in Piazza Corrado Cagli. A curare il tutto l’associazione “MediterraneArtè” in collaborazione con “EuroArt production” e “Leon Promotion” e patrocinata dalla Regione Siciliana- Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e dei Comuni di Taormina, Acireale e Letojanni.

