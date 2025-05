Terre di Aci risultati del Progetto SPIDAP, piattaforma digitale basata su IA per Agrumicoltura di Precisione

Condividi questo articolo?

Il 22 maggio alle 17, nella Sala Stampa “Vito Finocchiaro” di Via Lancaster 13

Il GAL Terre di Aci invita a partecipare alla presentazione dei risultati del progetto SPIDAP, sviluppato nell’ambito dei Bandi a Cascata dell’Ecosistema “NODES – Nord-Ovest Digitale e Sostenibile”, finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e sostenuti dall’iniziativa NextGenerationEU. La presentazione avrà luogo il 22 maggio alle 17 nella Sala Stampa “Vito Finocchiaro” del Palazzo di città di Acireale, a cura di Agrigeos, Lualtek e Istituto dei Materiali per l’Elettronica ed il Magnetismo del CNR di Parma.

SPIDAP ha sviluppato una soluzione digitale innovativa per la gestione della coltivazione degli agrumi, basata su sensoristica avanzata e progettata per monitorare – in tempo reale – sia le condizioni idrologiche del terreno che lo stato di salute delle piante. Il progetto risponde in modo concreto alle esigenze degli agrumicoltori, offrendo strumenti per incrementare l’efficienza dell’irrigazione, migliorare la qualità e la quantità delle produzioni, ridurre i costi operativi e promuovere la sostenibilità ambientale e la digitalizzazione del settore agricolo.

Pubblicità

Il cuore della soluzione è rappresentato dalla raccolta e analisi di una grande quantità di dati fisiologici e fenotipici delle piante. Questi dati sono stati acquisiti grazie a due tecnologie: Bioristor, un sensore “in vivo” sviluppato da IMEM-CNR che consente il monitoraggio continuo e in tempo reale dei fabbisogni delle piante; PlantArray, una piattaforma di fenotipizzazione ad alta processività prodotta dalla start up israeliana Plant Di-tech ed utilizzata da Agrigeos, in grado di raccogliere dati sull’attività fisiologica delle piante in risposta a variabili ambientali o stress specifici, come quello idrico. Lualtek ha poi utilizzato i dati raccolti realizzando una soluzione innovativa che utilizza modelli predittivi e algoritmi di intelligenza artificiale.

Il GAL Terre di Aci promuove ed ospita l’evento in virtù della continua attività di animazione territoriale e di accompagnamento delle aziende agricole all’introduzione di innovazione tecnologica offerta dall’agricoltura di precisione 4.0. In particolare, attualmente il GAL è impegnato in un progetto di valorizzazione della produzione di qualità del “Limone dell’Etna” nelle Terre di Aci, denominato Lemon, in collaborazione con il laboratorio di innovazione dell’agricoltura di precisione del Living Lab delle Aci. Nell’ambito del progetto Lemon il GAL ha aperto una manifestazione di interesse rivolta alla ricerca di 50 imprese agricole nelle quali installare gratuitamente i sensori di Intelligenza Artificiale per il monitoraggio della pianta ed il risparmio idrico.

La collaborazione con partner innovativi contribuisce a progredire nella ricerca, ad introdurre innovazione nei processi produttivi, ad accrescere la competitività delle aziende e allo sviluppo locale.

Interverranno nel corso della presentazione: Roberto Barbagallo, Presidente del GAL Terre di Aci e Sindaco di Acireale, Chiara Ferroni, Direttrice di NODES (in collegamento da Torino), Salvatore Nicolosi, General Manager di Agrigeos, lasciando la parola poi alle sessioni tecnche condotte da Michela Janni, Ricercatrice del CNR-IMEM (in collegamento dal CNR di Parma), Marco Acciai, Direttore del Laboratorio di Fenotipizzazione di Agrigeos, e Luca Occhipinti, CEO di Lualtek. A moderare l’incontro sarà Mariarita Zappalà, responsabile per le comuni