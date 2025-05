“Tempo d’estate” di Incolti Un centro estivo per bambine e bambini nel cuore di Palermo

Condividi questo articolo?

Sta per arrivare il “Tempo d’estate” dell’Associazione Culturale Incolti, il centro estivo pensato per bambine e bambini dai 3 ai 10 anni che desiderano vivere un’esperienza unica immersi nel verde e nella bellezza di Spazio OOB, una vera e propria oasi di benessere nel cuore di Palermo.

A partire dal 3 giugno, il centro estivo offrirà attività all’aria aperta, laboratori creativi ed ecologici all’interno del giardino di Spazio OOB, un osservatorio urbano della biodiversità che diventa lo scenario perfetto per un’estate all’insegna della scoperta e del rispetto per l’ambiente.

Un’esperienza unica per i più piccoli

“Tempo d’estate” non è solo un centro estivo: è un luogo dove ogni bambino ha la possibilità di esplorare, imparare e crescere in un ambiente sicuro, stimolante e pensato per soddisfare i suoi bisogni più autentici. Qui, l’infanzia non è solo occupata, ma custodita, incoraggiata e valorizzata in ogni sua espressione.

Le attività proposte includono laboratori pratici, attività di giardinaggio nell’orto, giochi all’aperto e attività che incentivano la curiosità, l’autonomia e il rispetto reciproco. Gli educatori, con un operatore ogni cinque bambini, garantiranno un’attenzione personalizzata e un ambiente di gioco sano, dove la competizione lascia spazio alla cooperazione e alla crescita collettiva.

Cosa troverai al Tempo d’estate di Incolti

Un team di educatori esperti e attenti, con un operatore ogni cinque bambini

Giochi, movimento, risate e tempo lento

Attività nel giardino di Spazio OOB, un osservatorio urbano della biodiversità

Esperienze quotidiane che stimolano curiosità, gioco libero e autonomia

Un centro estivo che cresce insieme alla città

“Tempo d’estate di Incolti” è il luogo dove la bellezza incontra l’ecologia, dove ogni momento è pensato per favorire l’inclusività, la creatività e il rispetto per l’ambiente. Scegliere di affidare i propri bambini a Incolti significa volerli far crescere in un contesto sano, ricco di stimoli e opportunità per imparare a essere consapevoli e responsabili, fin da piccoli.