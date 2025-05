Teatro alla Scala, Chung nuovo direttore musicale fino al 2030

Condividi questo articolo?

L’incarico decorrerà dal termine del contratto del maestro Riccardo Chailly, che si concluderà alla fine del 2026. Ministro della Cultura Giuli: “Nomina? C’è autonomia di scelta, io non intervengo”

E’ il maestro Myung-Whun Chung il successore del maestro Riccardo Chailly nella carica di direttore musicale del Teatro alla Scala di Milano. L’indicazione è stata formulata dal sovrintendente e direttore artistico Fortunato Ortombina e il Consiglio di Amministrazione si è espresso positivamente all’unanimità, come riferisce un comunicato dell’istituzione scaligera.

L’incarico del maestro Chung decorrerà dal termine del contratto del maestro Chailly, che si concluderà alla fine del 2026, fino alla scadenza del contratto del sovrintendente e direttore artistico nel febbraio 2030. Il comunicato precisa che l’indicazione di Chung da parte di Ortombina è il frutto delle “opportune verifiche di contesto nel Teatro” fatte fin dal momento del suo insediamento nel mese di febbraio scorso. Per la carica di direttore musicale al posto di Chailly era circolata nelle scorse settimane anche l’ipotesi del maestro Daniele Gatti.

Il sovrintendente Ortombina ha sottoposto al Consiglio di Amministrazione della Fondazione anche il programma della Stagione 2025/2026. Il calendario – che sarà presentato ai media e agli abbonati nel corso di una conferenza stampa il prossimo 26 maggio – comprende 13 titoli d’opera e 7 di balletto, oltre a un’intensa programmazione di concerti e manifestazioni per un totale di 250 rappresentazioni nell’anno solare 2026.

Chi è il maestro Myung-Whun Chung

Il maestro Myung-Whun Chung ha sviluppato nel corso degli anni un rapporto particolarmente stretto e proficuo con l’Orchestra e il Coro del Teatro alla Scala, nonché con la Filarmonica della Scala che lo ha nominato suo direttore emerito, primo maestro a ricoprire questo ruolo. È inoltre tra gli artisti più amati dal pubblico milanese, come testimoniato dall’esito dei concerti del 17, 19 e 21 marzo scorsi, e il direttore che ha più contribuito alla proiezione internazionale del Teatro se si escludono i direttori musicali. In questo simile al suo maestro, Carlo Maria Giulini, che diresse le prime tournée della Filarmonica. Non a caso il maestro Chung è stato il protagonista di una delle ultime tournée internazionali d’opera della Scala dirigendo Simon Boccanegra di Verdi al Teatro Bolshoj di Mosca nel 2016, mentre una nuova tournée orchestrale in Asia verrà annunciata prossimamente.

Chung, che oltre che direttore d’orchestra è attivo come pianista, è stato una presenza costante dei cartelloni scaligeri a Milano e in tournée dal 1989, dirigendo nove titoli d’opera, per 84 rappresentazioni, e 141 concerti (anche in questo caso, è il maestro con il maggior numero di presenze fatti salvi i direttori musicali). Direttore verdiano di riferimento, si è distinto alla Scala per la vastità del repertorio: ha infatti diretto opere di Dmitrij Šostakovič (Una lady Macbeth del distretto di Mcensk, 1992), Richard Strauss (Salome, 1995), Giacomo Puccini (Madama Butterfly, 2007), Wolfgang Amadeus Mozart (Idomeneo, 2009), Giuseppe Verdi (Simon Boccanegra, 2016 e 2018; Don Carlo, 2017; La traviata, 2019), Carl Maria von Weber (Der Freischütz, 2017) e Ludwig van Beethoven (Fidelio, 2018).

In tournée Chung ha guidato la Filarmonica in Italia a Bologna, Brescia, Cremona, Firenze, Genova, L’Aquila, Modena, Palermo, Perugia, Rimini, Stresa, Taormina, Torino, Trieste, Udine e Verona; all’estero a Atene, Basilea, Barcellona, Berlino, Budapest, Hyogo, Las Palmas, Le Havre, Lubiana, Mosca, Monaco di Baviera, Muscat, Oviedo, Pechino, Rouen, Seoul, Shanghai, Tokyo, Valencia, Valladolid, Varsavia e Zagabrian. Tra i numerosi incarichi ricoperti da Chung ricordiamo direttore ospite Principale della Staatskapelle di Dresda (primo in assoluto a ricoprire questa carica); direttore musicale onorario della Tokyo Philharmonic Orchestra, dell’Orchestre Philharmonique de Radio France di Parigi e della Kbs (Korean Broadcasting System); la recente nomina a direttore artistico della nuova Busan Opera and Concert Hall in Corea del Sud.

In passato il maestro Chung è stato direttore musicale dell’Orchestra Sinfonica della Radio di Saarbrücken, direttore principale Ospite del Teatro Comunale di Firenze, direttore principale dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e direttore musicale dell’Opéra de Paris-Bastille. Nel corso della sua carriera, ha diretto alcune delle più importanti orchestre del mondo in Europa, Asia e Stati Uniti.

Chung è stato insignito di numerosi premi e riconoscimenti, tra cui Commandeur de la Légion d’Honneur dal Governo francese, Commendatore dell’Ordine della Stella d’Italia e Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Governo italiano, il Premio Abbiati per la direzione d’orchestra al Teatro La Fenice di Venezia, con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e la Filarmonica della Scala. Gli sono state inoltre consegnate le chiavi della città di Venezia e nel 2024 le chiavi della città di Firenze. È stato insignito del Keumkwan, il più alto riconoscimento culturale del Governo coreano.

Nel 2008 Myung-Whun Chung è stato il primo direttore d’orchestra nominato Ambasciatore di buona volontà per il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (Unicef).

Ministro della Cultura Giuli: “Nomina? C’è autonomia di scelta”

Il Teatro alla Scala, ha commentato il ministro della Cultura Alessandro Giuli, “ha il totale diritto e l’autonomia di scelta”. “Io non intervengo su questo” ha precisato, poco prima dell’ufficializzazione dell’incarico.

Sindaco Sala: “Cda ha appoggiato scelta sovrintendente all’unanimità”

“Il sovrintendente” Ortombina “ha proposto il nome” di Chung e ha spiegato le ragioni della sua scelta” ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Al di là del fatto che “è un suo diritto e dovere di scegliere il direttore musicale, quello che posso dire è che il Consiglio ha appoggiato la sua scelta all’unanimità“. L’attuale direttore, Riccardo Chailly, rimarrà in carica ancora per un anno e mezzo, fino alla fine dell’anno prossimo e la nomina di Chung sarà operativa dall’inizio del 2027: “Reputiamo sia una buona cosa decidere un anno e mezzo prima – sottolinea Sala – anche perché le stagioni vanno preparate: in un sistema complesso come quello dell’Opera, in cui devi scegliere l’opera, il direttore, il regista e i cantanti, la preparazione richiede del tempo”. E dunque, “pensiamo che sia stato giusto prendere questa decisione oggi”.