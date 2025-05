“Storie che si riflettono”: presentata la nuova stagione del Teatro Biondo di Palermo

Condividi questo articolo?

La prima firmata dal direttore Valerio Santoro.

Tra classici e nuove scritture, un invito a vivere il teatro come specchio del mondo, riportando al centro della scena i testi e gli attori

Trentaquattro spettacoli distribuiti tra Sala Grande (19) e Sala Strehler (15), di cui tredici tra produzioni e coproduzioni, otto prime nazionali. Sono questi i numeri della nuova stagione del Teatro Biondo di Palermo intitolata Storie che si riflettono, la prima firmata dal direttore Valerio Santoro, che si è insediato il primo gennaio di quest’anno.

La stagione, che sarà illustrata da Santoro alla città il 14 maggio alle 17.30 nella Sala Grande del Teatro, è stata presentata stamattina un un’affollata conferenza stampa alla quale hanno preso parte Giovanni Puglisi, Presidente del Teatro Biondo, Maria Concetta Antinoro, Dirigente generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, Fabrizio Ferrara, presidente della Commissione Cultura della Regione, Giampiero Cannella, Vicesindaco di Palermo e Assessore alla Cultura del Comune, il Sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo Marco Betta e diversi artisti in cartellone.

La campagna abbonamenti partirà già il 9 maggio con la grande novità dell’abbonamento “Duetto”, che comprende spettacoli di lirica e prosa, grazie alla collaborazione con la Fondazione Teatro Massimo.

«Storie che si riflettono – ha spiegato il direttore Valerio Santoro – è l’invito aperto a tutti, a riconoscersi nelle emozioni, nei conflitti e nei sogni raccontati in scena. Una stagione che ho pensato per un pubblico eterogeneo, che intreccia grandi autori classici e nuove drammaturgie, in un dialogo vivo tra passato e presente. Il mio obiettivo è rendere la cultura accessibile a tutti e tutte, abbattendo qualunque barriera per portare il teatro a chiunque. Al centro di tutto ci sono i testi e l’attore, cuore pulsante dell’esperienza teatrale. Ogni spettacolo sarà un’occasione per riflettere, per sentirsi parte di qualcosa, per riconoscersi in storie che parlano di noi. Il Teatro Biondo vuole essere casa, specchio, spazio vivo».

«Il teatro è lo specchio del mondo – ha detto il presidente dell’Associazione Teatro Biondo Giovanni Puglisi –, uno specchio che nell’accezione aristotelica ha la funzione catartica di purificare la nostra coscienza, mitigare le nostre paure, lenire le sofferenze. Per questo oggi il teatro è necessario più che mai, in un mondo che appare minaccioso e “fuori di sesto”, per usare una appropriata espressione shakespeariana. La nuova stagione del Teatro Biondo è un invito a specchiarvi nelle commedie e nei drammi che abbiamo scelto per voi, tanto per riconoscerci come componenti di una comunità, quanto per trovare strumenti di comprensione e rigenerazione in questi tempi difficili. Palermo, la città tutta porto, tutto accoglie e tutto trasforma, proprio come la dinamica teatrale, che si agita tra la vita e la scena, spazio infinito di un naufragio tanto simbolico, quanto salvifico».

Si comincia l’11 ottobre con un evento speciale: La principessa di Lampedusa di Ruggero Cappuccio, diretto e interpretato da Sonia Bergamasco, con le musiche di Marco Betta e Ivo Parlati; uno spettacolo che restituisce la modernità e il coraggio di una donna carismatica come Beatrice Mastrogiovanni Tasca di Cutò, madre di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore de Il Gattopardo. Lo spettacolo è un primo tassello di un progetto sul celebre romanzo e le sue eredità culturali e artistiche, che si svilupperà nell’arco di un triennio.

Tra i protagonisti in cartellone: Ettore Bassi, Franco Branciaroli, Roberta Caronia, Ennio Coltorti, Giuliana De Sio, Federica Di Martino, Michele Di Mauro, Claudio Di Palma, Filippo Dini, Davide Enia, Enrico Ianniello, Gabriele Lavia, Luca Lazzareschi, Rosario Lisma, Filippo Luna, Nello Mascia, Peppino Mazzotta, Francesco Montanari, Antonella Morea, Maria Paiato, Graziano Piazza, Salvo Piparo, Violane Placido, Tommaso Ragno, Silvio Orlando, Elisabetta Pozzi, Teresa Saponangelo, Toni Servillo, Paolo Triestino, Paolo Valerio.

Tra i registi coinvolti: Alfredo Arias, Giovanni Anfuso, Gabriel Calderón, Ruggero Cappuccio, Andrea Chiodi, Emma Dante, Luca De Fusco, Filippo Dini, Adriano Evangelisti, Pietro Giannini, Renato Giordano, Fabiana Iacozzilli, Gabriele Lavia, Davide Livermore, Marcos Morau, Leonardo Petrillo, Cristina Pezzoli (nella ripresa di Andrea Lisco), Pablo Remón, Gabriele Russo, Davide Sacco, Valerio Santoro, Carlo Sciaccaluga, Serena Sinigaglia, Giuseppe Tantillo, Paolo Valerio.

Il programma spazia dai classici – Il lutto si addice ad Elettra e Lungo viaggio verso la notte di Eugene O’Neill, Finale di partita di Samuel Beckett, Il gabbiano di Anton Čechov, Riccardo III e La tempesta di William Shakespeare, Sabato, domenica e lunedì di Eduardo De Filippo, Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller, Non si sa come di Luigi Pirandello – ad alcune delle più interessanti e apprezzate esperienze della nuova drammaturgia: Enigma di Hugh Whitemore sulla vita di Alan Turing, Ciarlatani di Pablo Remón, che racconta le vicende di alcuni personaggi legati al mondo del cinema e del teatro, Oltre di Fabiana Iacozzilli sul disastro aereo delle Ande, con attori e marionette ibride a grandezza naturale, Circo Zarathustra di Leonardo Petrillo, nel quale la filosofia di Nietzsche incontra attori, funamboli, clown e acrobati, Il movimentatore di Edoardo Erba, Arle-Chino di Cristina Pezzoli e Shi Yang Shi, Titanic di Davide Sacco, Stand up for Giuda di Petrillo, Argo di Letizia Russo, Poema a fumetti di Dino Buzzati, La traiettoria calante di e con Pietro Giannini, Cortile di donna di Renato Giordano ispirato al teatro di Raffaele Viviani, Letizia va alla guerra di Adriano Evangelisti, Storia di un cinghiale di Teresa Vila, Valeria e Youssef di Angela Dematté, Isidoro di e con Enrico Ianniello, Lady D di Annalisa Favetti e Pino Ammendola, Bianco Giuseppe Tantillo.

La stagione in abbonamento prenderà il via il 18 ottobre con Re Chicchinella di Emma Dante, che conferma il sodalizio del Biondo con una delle maggiori autrici e registe della scena internazionale.

Tra le produzioni spicca La rigenerazione di Italo Svevo con la regia di Valerio Santoro e con Nello Mascia e Roberta Caronia nei ruoli principali.

Tra le novità della Stagione, l’ospitalità del Centro coreografico Nazionale Aterballetto, che proporrà uno degli spettacoli di danza contemporanea di maggiore successo della scorsa stagione: Notte Morricone di Marcos Morau, dedicato al grande compositore italiano. Morau, con la sua potenza visionaria, ci conduce in uno spazio irreale, che è lo studio di registrazione del musicista ma anche uno spazio mentale delimitato da grandi lavagne ricoperte di spartiti musicali, appunti, disegni, immagini cinematografiche.