Sport, territorio e sinergie: intesa tra Trofeo Kalat e Giro Podistico di Ustica

Condividi questo articolo?

I vincitori assoluti del Trofeo Kalat saranno ospiti a Ustica per la 13ª edizione del Giro Podistico. Agevolazioni per tutti gli iscritti alla corsa nissena.

Dall’entroterra siciliano al cuore del Tirreno: nasce un’alleanza tra due eventi simbolo del podismo isolano

Una nuova sinergia prende forma nel panorama sportivo siciliano: è l’intesa promossa e tra il Trofeo Kalat, storica gara di corsa su strada in programma a Caltanissetta domenica 25 maggio 2025, e il Giro Podistico di Ustica, affascinante evento nazionale di corsa a tappe che si svolgerà sull’isola dal 8 al 14 luglio 2025.

L’iniziativa è promossa e sostenuta dalla uno@uno : grazie a questa collaborazione, i vincitori assoluti – maschile e femminile – del Trofeo Kalat saranno ospitati presso le strutture di Ustica Tour per partecipare alla tredicesima edizione del Giro Podistico.

Pubblicità

Un ponte tra sport e promozione del territorio

L’intesa tra Caltanissetta e Ustica mira a rafforzare il circuito podistico regionale, creando un legame virtuoso tra entroterra e isole minori, tra tradizione e innovazione, offrendo agli atleti occasioni uniche di crescita e condivisione.

Caltanissetta e Ustica stringono così un patto nel nome dello sport e della valorizzazione del territorio, grazie alla iniziativa promozionale della uno@uno, da anni impegnata nella promozione di eventi che uniscono sostenibilità, partecipazione e cultura.

Organizzato dall’ASD Track Club Master Caltanissetta, con il patrocinio del Comune e del CONI Sicilia, il Trofeo Kalat è uno degli appuntamenti più attesi del Grand Prix Sicilia.

L’edizione 2025, in programma domenica 25 maggio, sarà anche terza prova del Grand Prix Interprovinciale Caltanissetta/Enna. Il percorso prevede tre giri per un totale di 10 km, con partenza alle ore 9:30 dallo Stadio Palmintelli.

A seguire, spazio anche alle categorie giovanili – Esordienti, Ragazzi, Cadetti – a partire dalle 11:30, e alla corsa/camminata non competitiva “ViverEco Run for Fun”, un’occasione per vivere lo sport in modo sostenibile con tutta la famiglia su un percorso di 3,4 km.

Il Giro Podistico di Ustica: natura, sport e turismo sostenibile

Più di una gara, il Giro Podistico di Ustica è un’esperienza immersiva tra sport, ambiente e turismo responsabile. Con il patrocinio dell’Area Marina Protetta, la corsa si sviluppa in quattro tappe (lunedì, mercoledì, venerdì e sabato), su percorsi che esaltano la bellezza paesaggistica dell’isola.

Francesca Falzone CEO della uno@uno, dice:

“Ormai da anni promuoviamo nelle nostre iniziative sia Ustica che Caltanissetta, e questa nuova iniziativa suggella e concretizza un’alleanza che va ben oltre la semplice collaborazione sportiva. È un legame profondo che unisce territori diversi ma complementari, valorizzando le eccellenze locali, favorendo lo scambio culturale e rafforzando la rete degli eventi siciliani dedicati a turismo e sport. Crediamo fermamente che lo sport possa essere un potente motore di sviluppo sostenibile e coesione sociale, capace di creare opportunità di crescita per atleti, comunità e turismo.”

“Davide Bruno, direttore dell’Area Marina Protetta di Ustica, sottolinea:

“Uno sport all’aria aperta si lega perfettamente al nostro mare, alla nostra natura e all’idea di sostenibilità. Per questo abbiamo deciso di accogliere i vincitori assoluti del Trofeo Kalat, come segno concreto di accoglienza e valorizzazione del merito. Questa sinergia con Caltanissetta ci permette di unire territori diversi in un progetto comune di promozione turistica e ambientale, dove sport e rispetto per l’ambiente si incontrano.””

Una sinergia che guarda al futuro

Questa collaborazione tra eventi è un esempio concreto di come lo sport possa essere motore di sviluppo sostenibile, promozione turistica e connessioni tra territori. Un progetto che ambisce a crescere, coinvolgendo nuove realtà e creando un vero e proprio circuito virtuoso che unisce atleti, amministrazioni locali e comunità.