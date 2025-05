Sport e prevenzione: il 24 e 25 maggio “Muoviti” nel territorio etneo

Condividi questo articolo?

Oggi il 24 e il 25 maggio a Paternò due giorni di sport e test gratuiti per sensibilizzare la popolazione siciliana alla prevenzione

Fare attività fisica regolare è una scelta proattiva per il benessere, contribuisce a mantenere e migliorare la salute psicofisica. Ecco perché nasce “Muoviti”, per sensibilizzare la popolazione con un tour itinerante in Sicilia sempre più ampio e ricco di iniziative gratuite che mirano all’accessibilità dello sport e alla prevenzione.

Sabato 24 e domenica 25 maggio l’iniziativa sarà protagonista alle pendici dell’Etna, a Paternò in provincia di Catania. Dopo Palermo e la versione “kids” al Mangia’s Resort di Sciacca, “Muoviti” – organizzata da Palestre Body Studio di Palermo e da O2 Sport Club di Paternò (CT), patrocinata dall’Assemblea Regionale Siciliana, dal CONI e dall’Ordine dei farmacisti della provincia di Palermo – raggiunge la terza tappa nella Sicilia Orientale per coinvolgere il pubblico etneo.

Sabato 24 maggio alle ore 11 la dirigente generale di O2 Sport Club Sonia Nicosia accoglierà a Paternò il vicepresidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’emergenza sanitaria epidemiologica da SARS-CoV-2 Francesco Ciancitto e il presidente dell’ARS Gaetano Galvagno.

Pubblicità

Durante la tappa etnea – prontamente supportata da Grimaldi Lines, Alis e Sibeg – con il team esperto di O2 Sport Club si potranno sperimentare gratuitamente diverse discipline sportive : pelvic therapy, pilatrix, boot camp, functional e propriocezione, posturale e malaocclusione per prendersi cura dell’equilibrio del proprio corpo, e anche il rowing efficace per il recupero post-operatorio di cancro al seno. Il group cycling sarà svolto con il supporto di Fitness World di Misterbianco, le lezioni di bodypump e il jazzercise saranno a cura della Shark Fitness di Misterbianco. Domenica 25 maggio nella tappa etnea si assisterà all’ottava tappa di “Erg Cup 2025” con la partecipazione di giovani under 16 provenienti da tutta la regione e di atleti con disabilità, l’iniziativa dinamica e inclusiva è supportata da “Alis per il Sociale”.

Per la diagnosi precoce saranno effettuati test gratuiti con i posturologi Francesco Palermo e Grazia Longo del team di O2 Sport Club; i test lipidici saranno a cura di Novartis. Per la consulenza nutrizionale sarà possibile consultare la dottoressa e biologa Maria Vittoria Guarnera e la dottoressa della nutrizione Manila Cacopardo. Per i trattamenti fisioterapici sarà coinvolto il dott. Vincenzo Raffone, per quelli osteopatici il dott. Fabio Trovato, per i massaggi benefici sarà possibile affidarsi all’operatore del benessere Antonio Ventura.

Sarà inoltre svolta la valutazione del pavimento pelvico con la dott.ssa Elisa Caruso e la dott.ssa Carmen di Dio, direttore di O2 Sport Club che ha spiegato «Dopo 4 mesi di tecniche per il rafforzamento del pavimento pelvico con un gruppo di donne in menopausa, in occasione di Muoviti 2025 con il PC-test verificheremo lo stato del loro tono muscolare. Sarà un esito motivante per tutte noi, vogliamo continuare ad operare nel perseguimento di buoni risultati con un target sempre più ampio».

Al centro dell’attenzione dunque ci saranno il dinamismo e gli sport di tendenza, ma soprattutto il benessere, l’inclusione e le attività motorie personalizzate che nelle palestre della salute evolvono con il monitoraggio di un team esperto e aperto al dialogo con società scientifiche, medici di base, pediatri e altri professionisti sanitari con l’intento di supportare gli utenti\pazienti con le migliori cure possibili.

“Muoviti” è supportata da Novartis, Merck Italia, Damor Farmaceutici, Grimaldi Lines, Acqua Minerale San Benedetto, Sibeg Coca Cola, Crazy Tiger, Farmacia Mercadante Partanna, Infissi Costa, Leone Calzature, Centro Ottico Pisciotta, Plasso srl, Logistica Italiana, Casalasco spa, 150 Tax e Legal, Mondo Convenienza, Amc, Arancia Loretta, Plasso Studio Ingegneristico, Pfanner, Conserve Italia, Dn Logistica.