Sicilia Queer filmfest-Pre-apertura con il mini-festival UNDER QUEER e consegna del Premio Nino Gennaro

Il Sicilia Queer filmfest affida la pre-apertura della sua 15esima edizione ad UNDER QUEER, mini-festival nato per offrire un’occasione di confronto e visibilità a giovani regist* che si misurano con il cinema queer oggi in Italia. L’appuntamento, in programma venerdì 23 maggio ( dalle ore 16 , Cinema De Seta ) e sabato 24 maggio ( ore 17.30 , Sala Gialla Cre.Zi. Plus – Cantieri Culturali alla Zisa ), vedrà il coinvolgimento di Simone Bozzelli, Giulia Cosentino, Etrio Fidora, Margherita Panizon e Lorenzo Quagliozzi, che introdurranno le loro opere al pubblico, dando vita a un dialogo aperto con spettatori, critici, professionisti del settore e produttori cinematografici. Il progetto è realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

Al contempo sabato 24 maggio , alle ore 10 presso il Cinema De Seta si proiettano gli episodi III-IV-V di La Mesías di Javier Calvo e Javier Ambrossi (“Los Javis”) – in collaborazione e con il sostegno dell’Instituto Cervantes Palermo -. Alle ore 16 è la volta di Das Tripas Coração, indagine sui desideri rimossi e ritratto dei sentimenti acerbi di giovani esseri umani, a firma del portoghese Joaquim Pinto; segue – sempre dello stesso regista – l’anteprima nazionale di Entrevista com Yvonne Bezzerra de Mello, intervista all’attivista Yvonne Bezzerra de Mello, che racconta dati e fatti antropologici di un’umanità reietta, quella della condizione dei ragazzi di strada delle favelas di Rio de Janeiro, dominata dalla legge del più forte e da relazioni di potere.

Per la sezione Arti Visive il Verein Düsseldorf Palermo e.V, alle ore 19 presso lo spazio Haus der Kunst – Cantieri Culturali alla Zisa , inaugura il progetto Wendepunkt. Antonia Gruber e Roberto Orlando dove i due artisti attraverso fotografie e installazioni esprimono il punto di svolta e il cambiamento, sia a livello estetico che formale.

Alle ore 21 si ritorna al Cinema De Seta per l’assegnazione del Premio Nino Gennaro a Massimo Verdastro, nel trentennale della morte del poeta corleonese. L’attore e regista riceverà il Premio dall’attrice Aurora Quattrocchi, e attraverso un racconto intimo e personale – affiancato da rari video di Nino Gennaro diretti da Pippo Zimmardi – si soffermerà sulla vita e sulle opere del poeta. L’appuntamento, ad ingresso gratuito e che vedrà il coinvolgimento di Francesca Della Monica, Nando Bagnasco, Massimo Milani, vuole essere una dedica alla Palermo del sottosuolo, al teatro di strada e all’impegno sociale.

Chiude la giornata la proiezione di La tragedia di un uomo ridicolo di Bernardo Bertolucci, uno dei film meno esplorati e meno rivisti del regista, che è uno dei suoi più straordinari ritratti dello sfacelo morale ed esistenziale della borghesia italiana alla fine degli anni di piombo. Con un cast stellare: Ugo Tognazzi, Anouk Aimée, Laura Morante, Renato Salvatori, Vittorio Caprioli, Ricky Tognazzi.