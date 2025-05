Sicilia Outlet Village: grande festa con intrattenimento e otto giorni consecutivi di sconti fino al 70%

Condividi questo articolo?

Dal 26 maggio Summer Black Days, otto giorni consecutivi di shopping con sconti fino al 70%. Domenica 1 e lunedì 2 giugno spettacoli itineranti e musica

Boulevard in festa dal 26 maggio al 2 giugno a Sicilia Outlet Village con sconti esclusivi e intrattenimento, dalla musica con dj set alle street band con percussioni, trombe e tromboni, dalle majorette all’aerial dance.

Tra nastri, cerchi e trampolieri è in programma un susseguirsi di esibizioni da domenica 1 a lunedì 2 giugno, ma le promozioni straordinarie saranno attive a partire dal 26 maggio con i Summer Black Days per concedersi otto giorni consecutivi di shopping conveniente con prezzi outlet scontati fino al 70% .

Pubblicità

La magia dei colori degli outfit primaverili ed estivi tra le 170 vetrine dei negozi di brand nazionali e internazionali , domenica e lunedì si miscelerà al vivace clima di grande festa che con giocolieri professionisti e ritmi appassionanti travolgerà il pubblico.

Giganti bolle di sapone e coreografie danzanti trasformeranno il Village. Tra le vie dei negozi, oltre a farsi ammaliare dai capi griffati e dagli accessori eccezionalmente scontati, sarà possibile soffermarsi per vivere curiose e mistiche esperienze di astrologia, tra sfere e tarocchi. Dinamiche danze improvvisate si faranno spazio tra la folla per stupire i visitatori. Non mancheranno le evoluzioni poetiche e leggiadre di artisti che, con l’aerial dance e acrobazie, incanteranno grandi e piccoli in performance sospese e eleganti.