Sicilia: aziende olearie volano in Giappone per il concorso Joop

Le imprese siciliane produttrici di olio Evo parteciperanno al concorso internazionale Joop – Japanese Olive Oil Prize. L’iniziativa è promossa da Confimprese Palermo in collaborazione con Irvo- Istituto regionale vini e oli di Sicilia, che hanno sostenuto economicamente la candidature di diverse imprese del territorio al concorso, con l’obiettivo di valorizzare la qualità e l’eccellenza dell’olio extravergine siciliano sui mercati esteri. Domani, giovedì 22 maggio, alle 10.30, nella sede di Confimprese Palermo, in via Catania 51, si terrà la conferenza stampa sulla partecipazione delle aziende al concorso.

Interverranno Giovanni Felice, presidente di Confimprese Palermo, e il commissario della Irvo Giuseppina Mistretta. Presenti anche alcuni rappresentanti delle imprese partecipanti e degli enti promotori. (Adnkronos)