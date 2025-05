Si è spento Don Marco Fiore, il cordoglio dell’Arcidiocesi di Catania

Condividi questo articolo?

Con un comunicato dell’Arcidiocesi di Catania è stato annunciato che don Marco Fiore è deceduto oggi. Si legge nel comunicato: “La comunità del Seminario Interdiocesano “Regina Apostolorum”, con sentimenti di dolore, comunica che qualche istante fa don Marco Fiore, referente del Seminario per la diocesi di Catania, docente di Teologia Orientale presso lo Studio Teologico “S. Paolo” di Catania, già vice rettore del Seminario Arcivescovile dei Chierici e cappellano delle monache benedettine del SS. Sacramento, è tornato alla casa del Padre.”

Originario di Giarratana, in provincia di Ragusa, don Marco è nato il 3 dicembre 1978 e fu ordinato il 4 gennaio 2016. Ha conseguito la laurea magistrale in Fondamenti e prospettive di una cultura dell’Unità, specializzazione in Ontologia Trinitaria all’Istituto Universitario Sophia (Loppiano) e la licenza in Teologia dogmatica alla Facoltà Teologica dell’Italia Centrale (Firenze). Docente di teologia orientale presso lo Studio Teologico San Paolo di Catania. Autore del libro “Sinodalità e primato. Il dialogo teologico tra Chiesa Cattolica e Chiesa Ortodossa” presentato nel 2024.

I funerali saranno celebrati domani, 20 maggio, alle ore 16,00, nella Basilica Cattedrale di Catania. Mercoledì 21 maggio la salma sarà trasportata a Giarratana dove al termine della benedizione finale sarà sepolto nel locale cimitero.

La nostra redazione si unisce in preghiera per la sua anima.