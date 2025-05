Seconda giornata dell’Etna Arts Fest – No Time No Space, tra spiritualità, arte e grandi ospiti a Milo

Condividi questo articolo?

Prosegue il viaggio artistico e spirituale dell’‘Etna Arts Fest – No Time No Space’, il festival dedicato a Franco Battiato, promosso dal Centro Studi di Gravità Permanente con il riconoscimento del Ministero della Cultura, il sostegno della Regione Siciliana e il patrocinio dei Comuni di Milo e Riposto.

Dopo una straordinaria prima giornata, che ha visto chiudersi con una piazza Belvedere stracolma e partecipe per il concerto “Come verdi fili d’erba” di Stefano Pio e Filippo Destrieri – un emozionante omaggio al sodalizio tra Franco Battiato e Giusto Pio – il Festival entra oggi nel vivo della sua seconda giornata.

La mattina si aprirà, alle ore 10:00, presso il Centro Servizi cav. Salvatore Arcidiacono di Milo, con la continuazione del seminario esperienziale Sufi Sohbat e Dikr, condotto dal maestro Sheykh Hassan Dyck, guida spirituale della confraternita Naqshbandia Haqqania, in un percorso dedicato alla meditazione, alla via dell’amore e alla consapevolezza interiore. Nel pomeriggio, alle ore 15:30, piazza Belvedere ospiterà il talk-show teatrale “Avrei voluto dirti”, condotto da Fabio Bagnasco, con la partecipazione di tre ospiti d’eccezione: Red Ronnie, Susy Blady e Morgan. Il pubblico sarà accompagnato in un racconto corale fatto di aneddoti, filmati inediti e musica, in un viaggio che restituirà il volto più umano, intimo e visionario di Battiato, con la regia di Michele Micheletti e Leonardo Pagni del gruppo Co-Scienza.

Alle ore 18:00, sempre in piazza Belvedere, la direttrice artistica Fiorella Nozzetti presenterà in anteprima l’edizione 2026 dell’Etna Arts Fest, alla presenza dei sindaci di Milo Alfio Cosentino e di Riposto Davide Vasta, e con il saluto in videocollegamento dell’on. Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati. In questa occasione sarà consegnata anche la targa “Giusto Pio”, in memoria del celebre compositore e storico collaboratore di Battiato. A chiudere la giornata, alle ore 21:00, ancora in piazza Belvedere, lo spettacolo “Vite Parallele – Codici di geometrie esistenziali”, un’intensa narrazione tra musica e poesia che vedrà protagonisti Gisella Calì e Sandro Vergato, affiancati da Stefano Pio, Filippo Destrieri, Alberto Grossi, Mauro Roveri, Maddalena Main, e le voci di Elvira Cadorin ed Enrico Masiero, per una performance che intreccia suono, memoria ed emozione. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Il Festival proseguirà domani tra Milo e Riposto, nel giorno dell’anniversario della “trasformazione” di Franco Battiato, e si aprirà con una mattinata di meditazione e preghiera in musica, alle ore 7:00 in piazza Belvedere a Milo. Un momento intimo e collettivo per ricordare il Maestro con profondità e luce, nello spirito che attraversa tutto l’Etna Arts Fest – No Time No Space.