Santa Venerina, presentazione del progetto “Progetto per il futuro delle Terre dell’Etna e dell’Alcantara

Domani, giovedì 15 maggio, alle 15:30, la Casa del Vendemmiatore di Santa Venerina ospiterà il convegno di presentazione del progetto “Progetto per il futuro delle Terre dell’Etna e dell’Alcantara”. L’iniziativa è promossa dal GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara nell’ambito della sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2022 e rappresenta un momento cruciale per condividere il lavoro svolto, illustrare il percorso progettuale, presentare i risultati ottenuti e, soprattutto, delineare le future prospettive di sviluppo per questo ricco territorio. Il progetto è il frutto di un impegno collettivo e partecipato, focalizzato sulla rigenerazione, l’innovazione e la valorizzazione integrata del patrimonio culturale, paesaggistico e produttivo delle Terre dell’Etna e dell’Alcantara.

Ad illustrare il progetto, partendo dalla sua ideazione e dalle sue finalità strategiche, sarà l’avv. Ignazio Puglisi, Presidente del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara. Porteranno i loro saluti e contributi anche il sindaco di Santa Venerina, Santo Raciti, e l’assessore regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Salvatore Barbagallo. Interverranno inoltre Giovanni Sutera, dirigente dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Catania, e Piero Mangano, Amministratore Delegato del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara. Il convegno sarà strutturato in diverse fasi, offrendo una panoramica completa del progetto: Presentazione del progetto e del suo impianto strategico, a cura del GAL; Analisi dello stato di fatto e dei fabbisogni territoriali, emersi da un approfondito lavoro sul campo; illustrazione del piano strategico pluriennale, che traccerà la rotta per le azioni future; approfondimento delle progettualità emerse, con un focus specifico su temi chiave come l’innovazione, il coinvolgimento dei giovani, il turismo sostenibile, l’agricoltura di qualità e i servizi digitali.

L’appuntamento di domani a Santa Venerina si configura come un’importante occasione per tutti gli attori del territorio – istituzioni, imprese, associazioni e cittadini – per comprendere appieno le opportunità offerte da questo progetto e per contribuire attivamente alla costruzione del futuro delle Terre dell’Etna e dell’Alcantara.

