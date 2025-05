Riposto si prepara ad accogliere il ‘Riposto Music Contest 2025’. al via la tre giorni con iscritti da tutta l’isola

Condividi questo articolo?

La città di Riposto si appresta ad accogliere un grande evento dedicato alla musica e ai giovani talenti: il concorso musicale ‘Riposto Music Contest 2025’, organizzato dall’associazione culturale musicale EtnaMusic, presieduta dal prof. Nunzio Longhitano, con il patrocinio del Comune di Riposto. La manifestazione prenderà il via oggi, martedì 27 maggio, e animerà il Cine Teatro Musmeci per tre intense giornate, dal mattino alla sera, fino a giovedì 29 maggio. La prima edizione registra iscritti provenienti da tutta la Sicilia con partecipanti dai 5 ai 70 anni, a conferma della straordinaria varietà e inclusività del concorso, che coinvolge scuole primarie, secondarie di I e II grado (a indirizzo musicale e non), licei musicali, conservatori, associazioni culturali e privatisti. A valutare le esibizioni sarà una commissione altamente qualificata, presieduta da Vera Lizzio, docente di Pianoforte al Conservatorio di Messina. L’iniziativa nasce con un duplice intento: da un lato, valorizzare e promuovere i giovani musicisti e il loro innato talento; dall’altro, creare un fertile terreno per scambi culturali e nuove esperienze musicali. Una preziosa occasione per accendere i riflettori sul talento giovanile, incentivando impegno, passione e creatività.

“Siamo fieri e onorati di ospitare questo concorso musicale – dichiara il sindaco Davide Vasta – Non è solo una vetrina per i nostri giovani talenti e per quelli che giungeranno da fuori, ma rappresenta un’autentica festa della musica e un’occasione di crescita umana e culturale. La musica è un linguaggio universale che unisce, e attraverso questo concorso vogliamo trasmettere ai nostri ragazzi l’importanza della disciplina, dell’impegno e della passione. Saranno tre giornate che renderanno il nostro teatro un luogo vivo di arte e confronto, rafforzando il legame tra scuola, territorio e futuro delle nuove generazioni”.

A sottolineare il valore formativo e culturale dell’evento anche l’assessore alla Cultura. “Il Riposto Music Contest rappresenta un’occasione preziosa per i nostri giovani e per l’intera comunità – commenta Chiara Longo – Attraverso eventi come questo, il nostro territorio si apre al confronto, alla valorizzazione del talento e alla costruzione di una cultura condivisa basata sul rispetto, sull’impegno e sull’emozione del fare arte insieme. Crediamo fortemente che investire sulla cultura significhi investire sul futuro, ed è con questo spirito che continuiamo a sostenere progetti capaci di lasciare un segno, dentro e fuori la scena”. La manifestazione promette di essere un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica, offrendo performance di alto livello.

