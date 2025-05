Riposto, il Comune ottiene un finanziamento “per l’adeguamento della mensa scolastica del plesso Walt Disney di Carruba”

Condividi questo articolo?

Garantire spazi scolastici adeguati, funzionali e al passo con le esigenze delle famiglie: è con questo obiettivo che il Comune di Riposto ha ottenuto un finanziamento da 525.000 euro per la realizzazione di interventi di adeguamento funzionale, impiantistico e tecnologico dei locali adibiti a mensa scolastica nel plesso ‘Walt Disney’. L’intervento, finanziato con risorse Pnrr, punta a rafforzare l’offerta educativa e a supportare l’organizzazione del tempo pieno. Il progetto rientra nel più ampio intervento di potenziamento dei servizi scolastici promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’obiettivo di favorire l’estensione del tempo pieno e migliorare la qualità della vita scolastica per alunni e famiglie. L’intervento prevede, in particolare, la predisposizione di nuovi spazi da adibire a mensa scolastica, assicurando condizioni adeguate per un servizio efficiente, moderno e pienamente rispondente alle necessità della comunità scolastica. “Questo è un risultato concreto a cui abbiamo lavorato e che oggi, finalmente, diventa realtà – dichiara il sindaco di Riposto, Davide Vasta – Gli interventi di adeguamento funzionale della mensa nel plesso di Carruba sono una risposta a un bisogno reale del territorio e un investimento importante sul diritto allo studio, sull’inclusione e sulla qualità dell’offerta educativa”.

Il finanziamento permetterà al Comune di offrire spazi adeguati, funzionali e sicuri, migliorando in modo significativo l’esperienza scolastica dei bambini e sostenendo le famiglie. Un progetto che si inserisce in una più ampia strategia dell’amministrazione volta a potenziare le strutture scolastiche e i servizi educativi su tutto il territorio comunale. “Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto – conclude il primo cittadino – Sin dall’inizio del mio mandato abbiamo messo le scuole tra le priorità della nostra azione amministrativa. Continueremo a lavorare con impegno per migliorare le strutture scolastiche su tutto il territorio comunale, nella convinzione che una scuola ben attrezzata rappresenti le fondamenta di una comunità più forte, più coesa e più equa”.