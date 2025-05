Riposto, è partito da Carruba il tour del sindaco tra quartieri e frazioni. Confronto diretto con i cittadini.

Condividi questo articolo?

È partito da Carruba il nuovo ciclo di incontri itineranti promosso dal sindaco di Riposto Davide Vasta, dal titolo “Un sabato fuori dal Comune – Il sindaco incontra i quartieri”. Un’iniziativa pensata per avvicinare l’amministrazione ai cittadini, andando direttamente nei luoghi in cui vivono, ascoltandone esigenze, raccogliendone segnalazioni e suggerimenti e costruendo un dialogo aperto e costante con il territorio. Un incontro proficuo e costruttivo con i cittadini che hanno partecipato attivamente, evidenziando problematiche locali e suggerendo interventi concreti. Il sindaco ha ascoltato con attenzione, ha preso nota di ogni indicazione e ha anche effettuato alcuni sopralluoghi, tra cui quello in piazza Stazione, attualmente al centro di un intervento di restyling nell’ambito di un progetto sovracomunale denominato ‘Percorso del miele e del vino’ e finanziato con fondi Pnrr.

“Sono molto soddisfatto di questo primo appuntamento – ha dichiarato il sindaco Vasta – perché mi ha dato l’opportunità di ascoltare la voce diretta dei cittadini, raccogliere segnalazioni che spesso non emergono tramite i canali ufficiali e anche ricevere apprezzamenti che ripagano dell’impegno quotidiano. È stato anche un momento prezioso sotto il profilo umano: mi ha fatto piacere ricevere parole di incoraggiamento per il lavoro dell’amministrazione e, soprattutto, conoscere personalmente cittadini virtuosi, che con grande senso civico mi scrivono, segnalano, propongono soluzioni. Persone che amano la propria città e vogliono contribuire al suo miglioramento È proprio da qui – conclude – che può partire un vero cambiamento culturale: da una cittadinanza attiva, che collabora e si sente parte di un progetto comune”.

L’iniziativa “Un sabato fuori dal Comune” proseguirà nelle prossime settimane, toccando tutti i quartieri e le frazioni della città, con l’obiettivo di dare voce ai territori, rafforzare il legame con la comunità e rendere la macchina amministrativa sempre più vicina e accessibile. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 24 maggio, alle ore 16, nel quartiere Scariceddu.

