Riposto, al via percorso educativo contro la violenza nei campi di calcio giovanili.

Oggi pomeriggio, martedì 13 maggio, alle ore 16, nel Salone municipale del Comune di Riposto, si terrà una conferenza stampa per annunciare l’avvio di un progetto educativo rivolto ai giovani calciatori. All’incontro interverranno il sindaco Davide Vasta, l’assessore allo Sport, Carmelo D’Urso, il presidente della società Russo Calcio, Pietro Romano, e il dott. Walter Siragusa, psicologo, psicoterapeuta e presidente dell’Associazione Nazionale Educatori Sportivi. Il dott. Siragusa avvierà un percorso formativo con i tesserati della società Russo Calcio per promuovere una cultura del rispetto, della sportività e della non violenza sui campi, dopo i gravi episodi di cronaca che hanno scosso il mondo dello sport giovanile locale.

All’incontro sono state invitate tutte le società calcistiche del territorio e saranno presenti anche i giovani tesserati, protagonisti diretti di questo percorso di crescita sportiva ed educativa.