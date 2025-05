Riposto, “A VELE SPIEGATE” nella giornata mondiale della fibromialgia

Condividi questo articolo?

Lega navale italiana e l’associazione italiana Sindrome Fibromialgica, nell’ambito della giornata mondiale della fibromialgia, che si celebra ogni anno il 12 maggio, in linea con le iniziative di prevenzione della salute, hanno promosso l’evento “A VELE SPIEGATE” per sensibilizzare sulla fibromialgia, con eventi di sensibilizzazione a terra e in mare, in 8 città italiane (Roma Ostia, Genova, Napoli, Palermo, Siracusa, Riposto, Alghero e Reggio Calabria), nel weekend 10-11 maggio.

Lni sezione di Riposto, aderendo all’ iniziativa nazionale ha organizzato al Marina Di Riposto, una veleggiata di sensibilizzazione ed una conferenza sul tema della fibromialgia, al fine di richiamare l’attenzione pubblica sulla sindrome fibromialgica, per fare luce e sensibilizzare le istituzioni per il mancato riconoscimento e garantire ai pazienti diritti, cure e sostegno adeguato. L’ associazione italiana Sindrome fibromialgica (AISF) e Lega navale italiana hanno collaborato dunque per dare voce ai pazienti fibromialgici e far conoscere una patologia che colpisce circa 2,5 milioni di italiani – interessando prevalentemente il sesso femminile – attraverso la bellezza e il senso di libertà che restituiscono il mare e la vela.

Su Lady Marianna, barca a vela confiscata alla criminalità organizzata e affidata dallo Stato alla Lega Navale Italiana che, nell’ambito della campagna “Mare di Legalità”, l’ha intitolata alla memoria di vittime di mafia e destinata ad attività di pubblico interesse, sono stati imbarcati pazienti, volontari e soci delle due associazioni promotrici delle attività come testimoni dei valori della legalità e della solidarietà.

Con il coordinamento del dottore Antonino Papotto, ginecologo e socio della locale sezione di Lni, è stata ospitata al Circolo velico del Marina ripostese, un’interessante conferenza sul tema della fibromialgia.

Qualificati professionisti come: la prof.ssa Patrizia Fisicaro, referente Ct Aisf odv; il dr. Giuseppe Pulvirenti, medico di medicina generale, il dr Giovanni D’Avola reumatologo ed il dr. Enrico La Delfa, psichiatra, hanno relazionato sulla sindrome fibromialgica. Moderatori dell’incontro il dottore Papotto, accanto ai colleghi Di Stefano e Battaglia.

Presenti all’ incontro il il presidente Lni di Riposto Giuseppe Ballistreri, ed il Lgt gover. Divisione 2 Etna Kiwanis, G. Geremia, il referente area Salute Kiwanis Dism, A. Cavallaro e F. Santonocito, presidente Kiwanis Catania est, l’assessore alla Cultura di Riposto Chiara Longo e la presidente del terzo municipio di Catania, Maria Spampinato.