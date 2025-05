Rinnovata la Convenzione tra Assessorato Regionale della Salute, AVO Sicilia e AVO Palermo

Condividi questo articolo?

Il giorno 29 maggio 2025 è stata nuovamente rinnovata, con grande soddisfazione delle parti coinvolte, l’importante convenzione tra l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, rappresentato per l’occasione dal Suo Dirigente Generale Dr. Salvatore Iacolino con l’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) Sicilia rappresentata dalla sua Presidente Sig.ra Cetty Moscatt e l’AVO Palermo rappresentata dal suo Presidente Dr. Andrea Monteleone.

Questo accordo strategico consolida la presenza e l’azione del volontariato AVO all’interno delle strutture sanitarie regionali, riaffermando il valore inestimabile del supporto umano e relazionale ai pazienti e alle loro famiglie.

Il rinnovo di questa convenzione pluriennale rappresenta un chiaro riconoscimento dell’impostante ed insostituibile attività svolta con dedizione e professionalità dai volontari AVO siciliani, che da anni operano al fianco del personale sanitario per migliorare la qualità dell’assistenza, offrendo compagnia, ascolto e supporto morale, elementi fondamentali per il benessere psicofisico dei degenti.

“Siamo estremamente lieti di poter proseguire questa proficua collaborazione,” ha dichiarato il Dr. Salvatore Iacolino, Assessore alla Salute della Regione Siciliana. “I volontari AVO sono un pilastro insostituibile del nostro sistema sanitario.

Il loro impegno quotidiano, fatto di empatia e generosità, contribuisce in maniera significativa a rendere le nostre strutture luoghi più accoglienti e a misura d’uomo.

Questo rinnovo testimonia la volontà della Regione di investire sul valore del volontariato e di integrare sempre più le risorse umane nell’ottica di un’assistenza sanitaria più completa e vicina al cittadino nel rispetto dell’attuazione della legge del Terzo Settore, la n. 117 del 2017”

Anche i vertici delle associazioni di volontariato hanno espresso il loro entusiasmo. La Sig.ra Cetty Moscatt, Presidente di AVO Sicilia, ha commentato: “Questo rinnovo è il frutto di anni di lavoro congiunto e di una visione condivisa.

Oltre all’attività di ascolto e supporto morale, si può affermare, senza tema di smentita, che nei Pronto Soccorso ove i volontari AVO sono presenti, le tensioni, che purtroppo esistono e spesso sfociano anche in azioni violente, tra il personale sanitario ed i familiari dei pazienti, hanno una incidenza notevolmente inferiore rispetto alla media siciliana e il “filtro” creato dai volontari AVO funziona da deterrente placandone le tensioni che a causa di tanti altri fattori purtroppo si verificano.

La convenzione ci permette di operare con maggiore stabilità e programmazione, garantendo continuità e ampliamento dei nostri servizi.

L’AVO è pronta a continuare a offrire il proprio contributo, con la passione e la professionalità che da sempre ci contraddistinguono, per sostenere chi soffre e per alleggerire il carico emotivo delle famiglie.”

Il Dr. Andrea Monteleone, Presidente di AVO Palermo,” ha aggiunto: “Per la sezione di Palermo e tutte le altre AVO territoriali Siciliane, questo accordo è particolarmente significativo.

Rafforza il nostro ruolo nelle strutture ospedaliere siciliane, ci stimola a crescere, formando sempre più volontari e raggiungendo un numero maggiore di persone, e ci permetterà di essere partner credibili e di riferimento nei territori per dare vita a progetti con le ASP e le Aziende Ospedaliere Autonome nel rispetto della co-programmazione ed co-progettazione nell’interesse generale dei cittadini e dei pazienti interessati.

Ringraziamo il Dr. Salvatore Iacolino per la fiducia riposta e per aver riconosciuto l’importanza del nostro operato sul territorio.”

La convenzione rinnovata prevede la prosecuzione delle attività di supporto ai pazienti nei reparti ospedalieri, l’implementazione di nuovi progetti volti a migliorare il comfort e l’umanizzazione delle cure, e il consolidamento dei percorsi formativi per i volontari, al fine di garantire un servizio sempre più qualificato e in linea con le esigenze del contesto sanitario attuale.

Questo rinnovo è un passo importante per la sanità siciliana, un esempio virtuoso di come la sinergia tra istituzioni e volontariato, per come fortemente voluto dalla nuova legge del terzo settore, possa generare un impatto positivo e tangibile sulla vita dei pazienti e sull’efficienza del sistema.