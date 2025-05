Proseguono allo Stabile di Catania gli incontri “Poesia a Teatro” coordinati da Massimo Bacigalupo

Condividi questo articolo?

Ultimi due appuntamenti in programma al Ridotto della Sala Verga domani, martedì 20 e mercoledì 21 maggio alle 18.30 con “La rima del vecchio marinaio – Coleridge e Wordsworth alle origini della poesia moderna” e Patrizia Cavalli – “La mia poesia non cambierà il mondo”.

Proseguono allo Stabile di Catania gli incontri “Poesia a Teatro“, progetto che ha la selezione testi e il coordinamento del prof. Massimo Bacigalupo, già docente all’Università di Catania a Udine e Genova.

Gli ultimi due appuntamenti in programma per questa stagione si svolgeranno al Ridotto della Sala Verga martedì 20 e mercoledì 21 maggio (entrambi con inizio alle 18.30).

Il primo incontro prevede “La rima del vecchio marinaio – Coleridge e Wordsworth alle origini della poesia moderna” con letture a cura di Alberto Carbone. Mercoledì 21 maggio si svolgerà un approfondimento dedicato a Patrizia Cavalli, con “La mia poesia non cambierà il mondo” e letture di Raniela Ragonese.

Martedì 20 maggio 2025 ore 18,30 – Ridotto Sala Verga

LA RIMA DEL VECCHIO MARINAIO

Coleridge e Wordsworth alle origini della poesia moderna.

Legge Alberto Carbone

Mercoledì 21 maggio 2025 ore 18,30 – Ridotto Sala Verga

PATRIZIA CAVALLI

La mia poesia non cambierà il mondo

Legge Raniela Ragonese

Massimo Bacigalupo, saggista e traduttore, è professore emerito di Letteratura americana all’Università di Genova. Si è occupato di Romanticismo e Modernismo, in particolare di Melville, Dickinson, Pound, Eliot e Stevens (di cui ha curato Tutte le poesie nei Meridiani Mondadori). Ha anche tradotto sei raccolte di Louise Glück, Premio Nobel per la Letteratura 2020: L’iris selvatico, Averno, Notte fedele e virtuosa, Ricette per l’inverno dal collettivo, Marigold e Rose, Vita di paese. Per le sue traduzioni ha ottenuto il Premio Monselice, il Premio Vittorio Bodini (Lecce) e il Premio Nazionale del Ministero dei Beni Culturali. È autore di Grotta Byron. Luoghi e libri (2001), Angloliguria. Da Byron a Hemingway (2018), Emily Dickinson. La mia vita se ne stava – un fucile carico (2021), Ezra Pound. Un mondo di poesia (Premio Francesco de Sanctis 2024), Bloomsdays. In cammino con Joyce & Company (2023). Collabora a “Il Secolo XIX”, “Il Manifesto”, “Poesia”, “Paragone” e ai programmi di RaiRadio3.