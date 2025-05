Presentazione del libro “Storie vere di italiani all’estero” di Laura Giambruno al “Bar Pickwick” a Palermo

Condividi questo articolo?

Giovedì 8 maggio a partire dalle 18,30 presso il Bar Pickwick di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo, si terrà la presentazione del libro “Storie vere di italiani all’estero” di Laura Giambruno.

A discutere con l’autrice ci sarà la scrittrice Clelia Lombardo.

Il libro raccoglie storie vere di italiani, di diverse origini, emigrati nei vari Continenti in età adulta. Viene esplorata l’adattabilità di queste persone all’estero e il loro “trovarsi bene” nonostante le difficoltà. L’autrice stessa lavorava come ricercatrice informatica in Francia all’epoca della stesura del libro.

Le storie sono arricchite da interviste in presa diretta, grazie alle quali il lettore viene messo di fronte alle tante realtà personali dei protagonisti di queste originali vicende. I contributi degli intervistati sono stati ordinati per tematiche come l’amicizia, l’amore, l’alloggio, il lavoro, il cibo, la burocrazia…evidenziati con degli hashtag.