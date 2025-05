Prato, 18enne in coma dopo un pugno in piazza: caccia all’aggressore

Condividi questo articolo?

Colpito da un uomo di origine straniera e caduto sui gradini davanti alla fidanzata 17enne

Un drammatico episodio di violenza si è verificato nella tarda serata di sabato 24 maggio, intorno alle ore 23:00, in piazza Buonamici, nel centro di Prato. Un giovane italiano di 18 anni, residente a Campi Bisenzio (Firenze), è stato aggredito da un uomo di origine straniera che, secondo le prime ricostruzioni, lo avrebbe colpito con un pugno al volto. Il colpo ha fatto perdere l’equilibrio al ragazzo, che è caduto violentemente sui gradini della piazza, battendo la testa. L’aggressore si è subito dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Al momento dell’aggressione erano presenti la fidanzata della vittima, una ragazza di 17 anni, e un’altra giovane, le cui testimonianze saranno fondamentali per le indagini in corso. Il 18enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato immediatamente sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi: si trova attualmente in coma farmacologico.

La Procura della Repubblica di Prato ha assunto la direzione delle indagini, affidandole alla Squadra Mobile della Questura, che sta lavorando per chiarire le cause del violento alterco e per risalire all’identità dell’aggressore. Gli inquirenti invitano eventuali testimoni a farsi avanti per contribuire alla ricostruzione dei fatti.