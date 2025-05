Porsche si ribalta e prende fuoco, morti tre giovani nel Brindisino

Condividi questo articolo?

Le vittime sono un ragazzo di 22 anni e due ragazze di 21. L’incidente sulla provinciale che collega Torchiarolo a Lendinuso

Tre giovani sono morti in un incidente stradale avvenuto nella serata di oggi, sabato 3 maggio, sulla provinciale che collega Torchiarolo a Lendinuso, nel Brindisino. Le tre vittime sono un ragazzo di 22 anni e due ragazze di 21. Sul posto i carabinieri, la polizia locale i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Secondo quanto si apprende, la Porsche sulla quale viaggiavano i ragazzi, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe ribaltata e ha preso fuoco. L’auto sulla quale viaggiavano pare sia stata noleggiata. Giunto sul luogo dell’incidente anche il pm di turno.

