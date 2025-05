Poliziotto morto in incidente stradale a Caltagirone

Condividi questo articolo?

Si chiamava Antonio Grasso, 25 anni, agente della Polizia Penitenziaria. A causa di un grave incidente stradale autonomo ha perso la vita a Caltagirone.

L’incidente è avvenuto la notte tra venerdì e sabato in via Parini. L’uomo alla guida di una kawasaki 600 ha improvvisamente perso il controllo per cause in corso di accertamento schiantandosi contro un muro in cemento. Trasportato d’urgenza all’ospedale Gravina di Caltagirone ha poco dopo cessato di vivere a causa dei gravissimi traumi riportati.

Il giovane si trovava a Caltagirone in licenza, infatti prestava servizio in Sardegna ed era appena stato trasferito in Lombardia, dove però non è arrivato a prestare servizio.

Immagine di repertorio