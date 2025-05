PL4TFORM. La prima accademia per dj e producer a Palermo e in Sicilia la nuova masterclass “The House Masters”

Condividi questo articolo?

con due ospiti internazionali: Alex Gaudino e Black Legend

Appuntamento il 21 maggio allo Spazio Sintesi di Palermo

Punto di riferimento per tutto il Sud, situata nel cuore del capoluogo siciliano, Pl4tform è la prima Accademia musicale per dj e producer a Palermo e in Sicilia, nata dalle idee e dall’esperienza di Vincenzo Callea e Luca Lento, Dj Producer siciliani affermati a livello internazionale.

Pubblicità

Pl4tform annuncia una nuova masterclass, “The House Masters”, che si terrà il 21 maggio, alle ore 15.00, presso lo Spazio Sintesi di Palermo (via Principe di Belmonte, 26) con due ospiti internazionale d’eccezione: Alex Gaudino, uno dei pochi DJ-produttori italiani che può vantare 3 singoli nella Top 10 del Regno Unito. Il suo più grande successo è “Destination Calabria” cantato da Crystal Waters, una delle figure più importanti della storia dell’House Music. Ha inoltre prodotto “What a Feeling” con Kelly Rowland. Ha remixato artisti del calibro di Mousse T, Carl Cox, Pete Tong, Tiesto, Armin van Buuren e Benny Benassi. Ha totalizzato ben oltre 400 milioni di stream su Spotify e Apple Music, 400 milioni di visualizzazioni su YouTube Alex suona nei più importanti club, festival ed eventi in tutto il mondo).

E Black Legend, produttore della hit mondiale “You See The Trouble With Me”, arrivata al N°1 della classifica ufficiale dei singoli in UK e diventata un classico della house music una storica anthem Ibizenca. Premiato con numerosi dischi d’oro e di platino durante una carriera iniziata alla fine degli anni 80, conta una impressionante discografia. Produce e remixa per le migliori labels mondiali e nel 2017 pubblica per la Defected Records. L’etichetta House più importante del panorama mondiale.

In passato, l’Accademia ha messo a disposizione dei propri alunni, le esperienze di grandi artisti che dalla Sicilia hanno raggiunto le vette della scena del clubbing mondiale. Come il dj siciliano ANGEMI (“Dalla Sicilia al Tomorrowland” e “Come nasce una Hit Mondiale” masterclass Techno al Museo Riso), che è stato più volte l’unico italiano sul Mainstage del Tomorrowland; Angelo Ferreri, dj siciliano classe ’84 che ha suonato in tutto il mondo come guest dj, incoronato da Beatport e Traxsource come miglior artista Jackin House e fondatore della label “Mood Funk Records”, una delle più apprezzate del panorama mondiale; e Paolo Sandrini, musicista e produttore di Gigi D’Agostino, con cui ha prodotto l’hit mondiale “Amour toujour”.

La formazione a Pl4tfrom si basa su un metodo innovativo, prevede dei corsi come il PL4TFORM ONE per producer, PL4TFORM DJ, per DJ e corsi avanzati certificati ABLETON, al termine dei quali è prevista una masterclass con guest internazionali del calibro di Alex Gaudino, ANGEMI, Black Legend, Nicola Fasano, TR3NACRIA e Vinny e Clark.

Le attività si svolgono all’interno degli studi di registrazione dell’Accademia, dal design innovativo, avveniristico, con una strumentazione all’avanguardia, unica in tutto il sud Italia, che ospita due studi di registrazione e un ufficio management ma anche tutta la passione, l’atmosfera e la voglia di formare una nuova generazione di producer e Dj da parte dei fondatori, Vincenzo Callea e Luca Lento.

Tutto questo per permettere ai propri alunni – sono stati oltre un centinaio, tra dj e producer molti dei quali hanno pubblicato con label internazionali e suonano in giro per i club e festival della Sicilia – di apprendere attraverso i migliori mezzi che la tecnologia mette oggi a disposizione.

Vincenzo Callea ha pubblicato musica con label come Ultra, Armada, Cr2, Subliminal, EMI. Le sue tracce e le sue canzoni spesso fanno ballare il mondo anche grazie ai dj set di colleghi come David Guetta. Con il progetto Flanders ha raggiunto il primo posto su Billboard USA, mentre “Turn Of the Lights”, interpretata da William Narraine, è stata supportata da top come Pete Tong e Tiesto. Ha poi remixato brani di superstar come Lorenzo Jovanotti, Celentano e il compianto Erick Morillo. È fondatore del progetto Ti.Pi.Cal, uno dei progetti simbolo della dance italiana.

Luca Lento ha pubblicato musica con label come Deeperfect, Clarisse, Cube Trax, Virgin, EMI. La sua “Autre Chanson”, canzone prodotta con lo pseudonimo di L2R, ha superato i tre milioni di ascolti su Spotify ed è stata remixata dal top dj francese Bob Sinclar. La sua musica viene proposta spesso da top dj di riferimento in ambito tech house come Nicole Moudaber, Paco Osuna, Reebot, Bean Pearce. Insieme a Vincenzo Callea ha prodotto hit internazionali con i progetti Naive, Bamble B e Edge of Universe.