Patti, Convegno: Urbanistica e Architettura in cerca dell’umano

Promosso dall’Università degli Studi di Messina, dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo di Messina, dal Consorzio intercomunale Tindari Nebrodi, dal Lions Club di Patti, dal Parco dei Miti “Dioscuri” e da BCsicilia, Associazione per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, si terrà giovedì 8 maggio 2025 con inizio alle ore 9,30, presso la Sala conferenze del Comune in Piazza Mario Sciacca a Patti, il convegno dal titolo “Urbanistica e Architettura in cerca dell’umano”. Previsti i saluti istituzionali di mons. Guglielmo Giombanco, Vescovo della Diocesi di Patti, di Giovanna Spatari, Rettore dell’Università degli Studi di Messina, di Leon Zingales, Provveditore agli Studi di Messina, di Enzo Princiotta, Presidente del Consorzio intercomunale Tindari – Nebrodi, di Carmelo Gianluca Bonsignore, Sindaco di Patti, di Anna Carulli, Presidente della Fondazione Architetti nel Mediterraneo, di Antonio Liga, Componente del CDA della Fondazione architetti nel Mediterraneo e di Antonio Scaffidi Damianello, Presidente Lions Club di Patti. A seguire gli interventi di Cesare Capitti, già Capo Servizio del D.U. Regione Siciliana e promotore del Convegno, di Mario Bolognari, già Ordinario di antropologia culturale dell’unime, di Pino Falzea, Presidente dell’Ordine degli architetti di Messina, di Ciro Lomonte, Docente del Master di II livello in Architettura, Arti Sacre e Liturgia all’Università Europea di Roma, e di Carmelo Montagna, Docente di Storia dell’arte. Coordina Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia. Responsabile del convegno l’avvocato Mariella Sciammetta. Agli architetti che parteciperanno all’incontro verranno riconosciuti 4 crediti formativi.

In allegato, Santuario di Tindari di notte.