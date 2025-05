Pantelleria: due importanti appuntamenti nel fine settimana all’UNIPANT di cultura, sport e sociale

Condividi questo articolo?

Parte venerdì 16 maggio il primo dei seminari del ciclo Storia delle Religioni e sabato 17 maggio proiezione del film-documentario Quattro Quinti sulla prima squadra di calcio per non vedenti

Anche questo fine settimana, come sarà fino a fine giugno, l’Unipant offre due importanti appuntamenti per tutti i cittadini e gli ospiti di Pantelleria, presso la sua sede in Via San Nicola, 42 a Pantelleria Centro. Gli eventi sono gratuiti grazie al Progetto ‘Panteschità 2: L’Isola del Sapere’ della Democrazia Partecipata 2024.

Inizierà venerdì 16 maggio alle ore 18.30 con L’EBRAISMO, il ciclo di seminari gratuiti di STORIA DELLE RELIGIONI che si svilupperà in 5 appuntamenti fino al 24 giugno, tenuti da Francesca Marrucci, giornalista e Presidente Unipant.

Questo ciclo di seminari, già proposto più volte nel Lazio negli anni passati, in origine era composto da 10 appuntamenti, ma visti i tempi a disposizione, saranno esaminate nei successivi appuntamenti monografici solo ISLAMISMO, BUDDHISMO, INDUISMO e PROTESTANTESIMO.

Un’occasione di approfondimento culturale importante che sarà riproposta anche in estate, ma a pagamento.

Nel seminario sull’EBRAISMO che si terrà venerdì, sarà illustrata la ricca tradizione culturale, storia e religiosa della religione ebraica, andando oltre gli stereotipi per comprendere meglio le radici di molte culture occidentali. Un’occasione importante anche per leggere quanto sta accadendo in Israele e per marcare la differenza tra la religione ebraica e lo Stato d’Israele stesso, spesso confusi nella narrazione dell’attualità.

Sabato 17 maggio, invece, alle ore 19.30, ci sarà la quinta proiezione della serie dei Cineforum, ma stavolta vedremo insieme un film-documentario dal titolo QUATTRO QUINTI del regista Stefano Urbanetti.

L’evento sarà condotto da Giacomo Policardo, neo-Responsabile del Dipartimento Inclusione e Disabilità dell’Unipant e a sua volta non vedente. Sarà presente il regista in collegamento e Italo Cucci che porterà la sua testimonianza proprio di una telecronaca fatta in tandem con un ragazzo non vedente.

Un appuntamento importante che è volto a dimostrare che la disabilità non deve essere intesa come un ostacolo, ma come uno stimolo a trovare nuove possibilità, come lo stesso Giacomo con questo incarico sta dimostrando.