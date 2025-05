Palermo. Ultimo fine settimana per SCENA nostra che chiude con TeatriAlchemici.

Condividi questo articolo?

Ultimo appuntamento per Scena Nostra allo Spazio Franco che chiude con un evento speciale in collaborazione con la storica compagnia palermitana TeatriAlchemici.

Venerdì 30 e sabato 31 maggio alle ore 21 e il 1 giugno alle ore 19 è in programma lo spettacolo Stralunati, l’insolita storia di Giulietta&Romeo di Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi, progetto nato con e per l compagnia Dadadaun formata da ragazze e ragazzi diversamente abili, per la prima volta in scena a Palermo.

Uno spettacolo che ha a che fare con un viaggio verso la Luna: poeti, scrittori, musicisti, pittori, e alla fine la Luna più bella, che ha vinto a mani basse … quella su cui non bisogna giurare mai.

Sinossi

Siamo partiti con l’idea di costruire uno spettacolo che avesse a che fare con un viaggio verso la Luna, abbiamo letto e studiato poeti, scrittori, musicisti, pittori, e alla fine la Luna più bella, che ha vinto a mani basse, è stata quella su cui non bisogna giurare mai. Quella bugiarda, incostante, che mente sapendo di mentire agli orecchi degli amanti. Gli attori di questa folle compagnia la guardano, la interrogano e la bestemmiano perché in fondo la amano e non ne possono fare a meno e la evocano affinché i suoi raggi bagnino la loro pelle e li innamorino ancora una volta, perché sanno che Amare è l’unico vero destino cui siamo chiamati. Mab, la regina delle fate abita quel satellite e da lì si insinua nei loro sogni, in una notte di festa in cui il Teatro li costringe a rivivere eternamente sé stessi, in una sorta di balera dove (ri)suona protagonista l’eterna musica dell’Amore e della Morte. Se siano essi Romeo e Giulietta, Leopardi, Chopin o Pirandello a questo punto poco importa.

Questo progetto nasce con e per la nostra compagnia di ragazze e ragazzi diversamente abili; sebbene agiamo maieuticamente e a noi tocchi il compito di riordinare le idee, sono loro ad evocare testi e drammaturgia, visioni registiche e scenografiche. Il loro linguaggio metacomunicativo è già vettore principale per un tipo di Teatro che amiamo definire dada, che scombina le carte, che non cerca certezze. Così la storia di due giovani amanti e del loro amore impossibile diventa pretesto per sondare i nostri desideri più intimi ed offrirli al pubblico senza vergogna, con gioia e autoironia.

Stralunati L’insolita storia di Giulietta&Romeo

Un progetto Compagnia Teatrialchemici/Dadadàun

con il sostegno del MiC – DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

Rappresentazione prevista come anteprima nazionale al Teatro Baretti di Torino il 6/02/2025

Regia, drammaturgia, scene e costumi

Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi

Con

Ivan Dragotta

Alberto Esposito

Salvatore Leone

Giuseppe Lucchese

Simona Mirelli

Giorgia Mirelli

Matteo Richiusa

Vincenzo Sicola

Aiuti Regia

Miriam Cossu Sparagano Ferraye

Simona Stranci

Assistente alla musica dal vivo

Ivan Strano

Filmmaker

Miriam Cossu Sparagano Ferraye