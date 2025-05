Palermo, si presentano alla biblioteca centrale le Tragedie in programma al Teatro Greco di Siracusa

Condividi questo articolo?

Mercoledì 7 maggio 2025 alle ore 17,00, presso la Sala delle Missioni della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana in Via Vittorio Emanuele, 429 a Palermo, organizzato da BCsicilia, in collaborazione con la Biblioteca Centrale, la Fidapa Sezione Palermo Mondello, e l’Università Popolare, verranno presentate le Tragedie in programma al Teatro greco di Siracusa. Dopo la presentazione di Patrizia Valenti, Direttrice della Biblioteca, di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, Anna Scialabba, Presidente Fidapa Palermo Mondello, si terrà la relazione di Ignazio Romeo, Studioso di storia del teatro che parlerà delle rappresentazioni classiche Elettra e Edipo a Colono entrambi di Sofocle . Voce recitante: Cinzia Carraro.

Edipo a Colono di Sofocle – Trama. Cieco e vagabondo, Edipo giunge a Colono, presso Atene, sorretto da Antigone e poi anche da Ismene. Tutti lo evitavano ma ora tutti lo cercano, poiché la città che avrà la sua tomba sarà invincibile, dicono gli oracoli. Edipo caccia tutti e , affiancato dal re ateniese Teseo, si avvia verso la morte nel boschetto di Colono.

Elettrao a Colono – Trama. Oreste torna in Argo, ma Elettra lo ignora ed entra in scena piena d’ira contro la coppia regale assassina che la tiene soggiogata, carica di rabbia e avida di vendetta. La finta morte di Oreste e il successivo riconoscimento tra i fratelli consente la rivalsa di sangue contro Egisto e Clitemnestra che la giovane aspettava da sempre.

