Palermo: presentazione di “Dai fiori accolto” di Cristiano Gilardi dedicato alla poesia il Bar Pickwick

Nuovo incontro dedicato alla poesia presso il Bar Pickwick di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo. Giovedì 29 maggio, a partire dalle 18,30 sarà nostro graditissimo ospite Cristiano Gilardi autore della raccolta di poesie “Dai fiori accolto”. accompagnato dalle illustrazioni di Giorgia Amato.

Far rivivere nel presente i momenti topici del passaggio di Goethe da Palermo. Ecco quello che si propone il libro. Non un riassunto, ma la caratterizzazione di una delle tappe fondamentali del viaggio, attraverso parole e immagini, che legano verità a possibilità: quello che ha visto e scritto, a ciò che ha goduto ma non ha potuto tradurre in lettere, come il profumo inebriante delle zagare. Il resto è la storia.