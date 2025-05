Palermo. INSTITUTO CERVANTES. Presentazione del libro di poesie “Traccia” di Miguel Ángel Cuevas.

Condividi questo articolo?

L’Instituto Cervantes di Palermo ospita domani, giovedì 22 maggio alle ore 17.00, nei locali della Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani (via Argenteria Nuova, 33), la presentazione del libro di poesie tradotte in italiano Traza (Traccia) di Miguel Ángel Cuevas, edizioni Ensemble.

All’incontro, realizzato in collaborazione con la Società Dante Alighieri di Palermo e il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo, oltre all’autore parteciperanno la professoressa Ambra Pinello (Università degli Studi di Palermo), il critico letterario Maurizio Padovano, Domenica Perrone (responsabile Società Dante Alighieri Palermo).

Le studentesse del Corso di Laurea Magistrale LM-37/LM-39 dell’Università degli Studi di Palermo leggeranno una selezione di poesie dell’autore con la relativa traduzione.

Miguel Ángel Cuevas, traduttore in castigliano tra gli altri di Luigi Pirandello, Pier Paolo Pasolini, Vincenzo Consolo, Leonardo Sciascia, Federigo Tozzi, Maria Attanasio, Sebastiano Burgaretta, Angelo Scandurra – si legge nella prefazione del libro a firma di Enzo Cannizzo – ha licenziato in Italia più raccolte di versi in forma bilingue, in castigliano e in italiano, che fanno della sua scrittura un caso unico e straordinario nel panorama della poesia spagnola di questo tempo, tale da rendere necessaria l’edizione in un solo corpo.