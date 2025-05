Palermo. INSTITUTO CERVANTES: convegno “Per una storia dell’anticomunismo: il caso della Spagna”.

Condividi questo articolo?

L’Instituto Cervantes di Palermo ospita domani, giovedì 29 maggio alle ore 15.00 nella Chiesa di Santa Eulalia dei Catalani (via Argenteria Nuova, 33) la prima sessione del seminario Per una storia dell’anticomunismo: il caso della Spagna, appuntamento che rientra nell’ambito del progetto Spagna Sicilia e che vedrà otto esperti italiani e spagnoli analizzare la storia dell’anticomunismo in Spagna. Venerdì 30 maggio la seconda sessione si svolgerà all’Istituto Gramsci Siciliano a partire dalle ore 9.00. Ingresso libero in entrambe le giornate.

Il tema, che risulta di grande attualità, curato dal comitato scientifico composto da Alfonso Botti, Julián Sanz e Carlo Verri, verrà analizzato da diversi punti di vista a cominciare da una prospettiva internazionale, approfondendo l’aspetto euristico, perimetrale e d’uso.

Dal punto di vista temporale le date principali di riferimento sono la Rivoluzione d’Ottobre del 1917, l’anno 1945 che segnò la fine della Seconda Guerra Mondiale, il 1956 con il XX Congresso del CPSU e il 1989 con la caduta del Muro di Berlino.

Partendo dal sostegno all’anticomunismo in diversi paesi, dal livello normativo a quello organizzativo o nelle pubblicazioni culturali e ideologiche, sorge spontanea la domanda su quale sia stato tale sostegno in Spagna, nel caso in esame.

Gli esperti chiamati ad intervenire si confronteranno sulle pratiche discorsive e narrative di difesa dell’ordine e sulle relative discussioni, a livello statale ed istituzionale, che possono essere estese agli individui sovversivi in generale.