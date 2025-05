“NOTE IN TEATRO A Sant’Agata Li Battiati ”Omaggio a Billie Holiday” di Ada Montellanico e del suo quartetto

Condividi questo articolo?

Una serata di classe per la rassegna “Note in Teatro 2025”, la penultima del cartellone diretto da Antonio Petralia, con una artista di solida fama: domani, sabato 17 maggio alle 21 al Teatro “Gilberto Idonea” del Polo Culturale di Sant’Agata Li Battiati sito in via dello Stadio, arriva l’“Omaggio a Billie Holiday”, con Ada Montellanico (Voce) Enrico Zanisi (Piano) Jacopo Ferrazza (Contrabbasso) Ermanno Baron (Batteria).

«Ricordate Lezioni Americane? Se Italo Calvino fosse stato un appassionato di jazz, avrebbe di certo celebrato Ada Montellanico quale campionessa insuperabile di “leggerezza”. Non c’è, infatti, parola più pertinente per definire il suo tributo discografico a Billie Holiday, ora riproposto in concerto.

Una performance dalla duplice valenza estetica ed emotiva, per ricordare l’incommensurabile genio di Lady Day.

Pubblicità

Un omaggio condotto con empatia, introspezione e creatività, per stabilire con gli standard un rapporto intimo e confidenziale, scavando a fondo dentro le radici ritmiche ed armoniche edinfondervi nuova luce. Lo informa una meditata ricerca sulla biografia della Holiday per scorgervi una cangiante cornucopia di stati d’animo: gioie profonde e vulnerabili, amare disillusioni, sogni perduti ed effimeri, attualizzati da un gioco di ricreazione volto alla sottile, sapiente variazione.

Come valore aggiunto, la vibrante, calda espressività della Montellanico, che nelle esibizioni concertistiche compendia la migliore essenza del jazz.: comunicativa, swing, capacità di trasmettere profonde emozioni, racchiuse nell’attimo irripetibile di aforistici giochi vocali.

Tanta sapienza vocale (densità, modulazione) e musicale, al servizio di un cuore magnificamente palpitante. Un’artista immaginifica, dalla voce calda, rilassata e colloquiale, che fa apparire semplice e naturale (testi, musiche) ciò che facile in realtà non è, per la gioia di quanti si attendono dalla musica percorsi non convenzionali.

Una vocalist che vola in alto lungo territori inesplorati di testi e musiche quanto mai attuali, dove si canta la vita nelle sue varie sfumature: l’amore, la malinconia, lo smarrimento di un attimo, rivissuti con la sensibilità di una artista a 360 gradi del terzo millennio quale è Ada Montellanico.

Ad accompagnarla in questo imperdibile set, dove saranno eseguiti brani nuovi rispetto all’omaggio discografico uscito allegato a L’Espresso per la serie del “Jazz italiano”, ci sarà il suo quartetto formato dai musicisti più importanti dell’attuale scena italiana: Enrico Zanisi al pianoforte, Jacopo Ferrazza al contrabbasso e Ermanno Baron alla batteria».

Penultimo concerto, penultima mostra: è la volta della pittrice Grazia Grasso.

Già da bambina mostra una spiccata attitudine per il disegno.

Nel 1997 si diploma in ragioneria con ottimi voti, continuando comunque a coltivare la sua passione per la pittura e la moda.

Entra subito nel mondo del lavoro occupandosi della contabilità di diverse aziende e nel 2016 dopo un radicale cambio di vita decide di intraprendere un corso di disegno presso “la Cariatide”, questo le permette di conoscere vari artisti e così passa dal disegno alla pittura, prima con pastelli e poi ad olio.

Continua a studiare con la maestra Mariapia Gino, segue un corso di iperrealismo a pastelli con Ruben Belloso, presso la scuola “Le Muse” di Roma. Concilia il lavoro e la passione per l’arte e negli anni partecipa svariati workshop con artisti esperti in diverse tecniche pittoriche.

Passa quindi da una pittura realistica a pastelli e olio ad una pittura più emozionale con colori acrilici. Dal 2017 ad oggi partecipa a numerose collettive d’arte locali e regionali, ma anche a Roma e Montecarlo. Nel 2021 realizza la copertina del libro “Passaggio di nuvole” dell’amico Davide Tulipano. Nel 2023 e nel 2024 partecipa all’evento “Timoclea e Filomena” mostra contro il femminicidio, organizzata dal Comune di Sant’Alfio e dal Club per l’Unesco di Acireale. Nel febbraio 2024 le viene riconosciuto il premio Gogol Omaggio al Sorriso con l’opera “Per Mano”, la prima di una serie di quadri in cui i sentimenti vengono rappresentati solo con le mani.

Il soggetto principale delle sue opere è la donna, infatti il suo obiettivo è quello di rappresentare la forza, la resilienza, la libertà, la solitudine e tutte le sfaccettature dell’universo femminile.

Alcuni suoi quadri continuano a fare da cornice ad eventi su questo tema e non solo.

L’artista continua a cercare con la sua passione per la pittura un equilibrio tra la razionalità e l’istinto.