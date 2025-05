“Not for sale” è il primo EP di Demetra Bellina, edito da Maqueta Records e distribuito da Artist First.

Condividi questo articolo?

“Not for sale” è il primo EP di Demetra Bellina, disponibile da venerdì 16 maggio, edito da Maqueta Records e distribuito da Artist First.

Un disco composto da sei brani, frutto di dieci anni di scrittura e ricerca sonora. Registrato tra il 2023 e il 2024 con la produzione di Fernando Alba per Maqueta Records, unisce sonorità folk, pop e rock alternative. L’’EP mantiene un’identità artistica autentica, lontana da logiche commerciali.

“Only dancing”, narra di una persona che cerca aiuto e comprensione ma incontra un mondo esterno indifferente, in cui tutti ballano, cercando di farla sentire in colpa se anche lei prova a farlo. Il testo vuole far capire la solitudine degli esseri umani, con la metafora della culla urlante che cerca una madre che però non la ascolta o non la sente. “Il senso – afferma Demetra Bellina – è che per tutti è difficile vivere, trovare una destinazione e che l’unico modo per passarci attraverso è ballare, ballo qui che è metafora del vivere stesso. Il protagonista all’inizio alienato dal giudizio esterno sulla propria libertà, decide di ballare comunque, ed è per questo che ‘Only Dancing’ è una canzone felice”.

“L’idea del video è nata in maniera del tutto naturale – dice Maria Gorgoglione che ha curato la regia – conosco Demetra da diversi anni ormai e desideravo creare qualcosa che potesse celebrare il suo lato più trasformista e giocoso. È stato pensato fin dall’inizio come un video frenetico e in sintonia con il ritmo della canzone, in questo è stata fondamentale la fase di montaggio insieme a Matteo Hrvatin. Abbiamo vissuto i giorni di riprese cercando di essere il più fedeli possibili al significato stesso del brano, abbracciando gli imprevisti, il caso e i piccoli problemi come parte integrante e fondamentale del percorso creativo, senza mai perdere di vista il lato divertente di ciò che stavamo vivendo: il video è gioioso proprio perché riflette l’energia con cui l’abbiamo realizzato”.

Demetra Bellina, nata ad Udine, è un’attrice e cantautrice. Suona la chitarra, l’armonica, il pianoforte, il synth, il basso e canta, scrivendo da sempre brani e re-interpretando brani di altri artisti. Nel 2015 si trasferisce a Roma e suona in diversi locali della capitale, tra cui Marmo, Le Mura e Pierrot Le Fou. Nel 2023 canta “So many roads”, scritta da Riccardo Amorese, la canzone portante della colonna sonora del film “Non credo in niente”, di Alessandro Marzullo.

Nel 2025, anticipato prima dal singolo “Don’t You Come Around” e poi da “Only dancing”, esce il suo primo EP, con Maqueta Records, intitolato “Not for sale”. Il suo stile è ispirato al folk di Bob Dylan, con influenze rock, grunge, new wave, punk ed elettroniche. Scrive principalmente in inglese, ma ha anche brani in italiano. Come attrice, ha iniziato a recitare sul palcoscenico sin da bambina.

Ha esordito in televisione da co-protagonista nel 2017 con “Di padre in figlia” di Riccardo Milani, a cui poi sono seguite altre serie tv, come “Non uccidere 2” (2017), “La vita promessa 2” (2020), “Non mi lasciare” (2021) e “Vita da Carlo 3” (2024) . La svolta televisiva arriva nel 2021 con la serie “Tutta colpa di Freud”. Ha iniziato nel cinema con “Comedians” (2021) di Gabriele Salvatores e “La primavera della mia vita” (2023) di Zavvo Nicolosi con il duo Colapesce e Dimartino.

Nel 2023 è protagonista del film “Non credo in Niente” con la regia di Alessandro Marzullo, girato in pellicola Super 16 mm e presentato in anteprima al 59° Pesaro Film Festival, nel quale canta anche la colonna sonora originale firmata da Riccardo Amorese. Attualmente è sul set di due diversi progetti, una serie e un film da protagonista.