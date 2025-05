NINA DUSCHEK: da venerdì 16 maggio disponibile in radio “UNAPOLOGETIC” il nuovo singolo

Condividi questo articolo?

Sarà in rotazione radiofonica “Unapologetic”, il nuovo singolo di NINA DUSCHEK, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 9 maggio.

“Unapologetic” è un brano che parla della libertà di essere sé stessi, rompendo con il bisogno di adattarsi e compiacere gli altri, invitando a mostrarsi senza paura. È un pezzo che mescola rock, elettronica e rap, con un sound crudo e potente. Le percussioni sono incalzanti, il basso distorto vibra sotto pelle, e la produzione gioca tra minimalismo e potenza, con momenti che esplodono come dinamite. La parte vocale è tagliente e ritmica, con strofe quasi rappate, veloci e serrate, che si contrappongono a ritornelli più aperti ma sempre carichi di tensione. Il bridge si trasforma in una sezione psichedelica, che rompe lo schema e trascina l’ascoltatore in una spirale più visionaria e ipnotica. Una canzone diretta, che non cerca approvazione.

A proposito del brano: «Con “Unapologetic” voglio farmi vedere come sono, senza compromessi. Per tanto tempo nella mia vita ho sempre fatto sí che non pesto i piedi della gente, che non sono “troppo”, che non do fastidio, e che faccio quello che ci si aspetta di me. Ma “Unapologetic” è proprio tutto il contrario: è una canzone che è tanto, e anche troppo per alcuni, ma questo non deve impedirci di esprimere chi siamo veramente. Tutta quella luce che abbiamo dentro, tutto quell’amore, quell’energia positiva, la dobbiamo fare vedere, che ci amino o no. È una canzone per tutti i “people pleaser”, per tutte le persone che si sono fatte sempre piccole e che si sono nascoste. Questo è il vostro inno, e voglio che ne andiate fieri di voi stessi, senza più chiedere scusa per ciò che siete».

Nina Duschek, artista con base a Merano (Alto Adige), è una forza creativa che unisce visione e attitudine. Dopo aver iniziato come musicista di strada, ha lanciato il suo album di debutto, Bandana Revolution, nel 2024. Nel 2023, ha vinto il primo posto a Livetunes Italia (presieduto da Cristina Scabbia) e ha ottenuto il secondo posto a Winto.Klong 2023 e quest’anno parteciperà anche al “Fatti Sentire Festival 2025”. Attualmente sta lavorando al suo prossimo EP dal titolo My Rules.