Napoli, a 9 anni guida mini-moto nella zona pedonale: denunciati i genitori

Condividi questo articolo?

Ad appena 9 anni, sfreccia in pieno centro in sella a una mini moto con una cilindrata da 100 in zona pedonale a Napoli: i Carabinieri denunciano i genitori. È accaduto nell’area pedonale di Largo Berlinguer, quartiere storico San Giuseppe. Il bambino era in sella ad una mini cross a benzina, tra manovre pericolose, zig zag e alta velocità. Tra la folla erano presenti anche 2 carabinieri della compagnia Napoli Centro liberi dal servizio che hanno tentato di fermare il baby centauro. Il bambino, che non ne voleva sapere, ha gettato la mini moto ed è fuggito.

L’avventura è durata pochi metri, i carabinieri hanno preso il bambino e lo hanno accompagnato in caserma, dove poco dopo sono arrivati i genitori. Papà e mamma, entrambi del posto, sono stati denunciati per abbandono di minore. Il mezzo – una mini moto con motore a scoppio, tutt’altro che un giocattolo – è risultato essere 100 di cilindrata, paragonabile ad un qualunque scooter che può raggiungere gli 80 chilometri orari ed è stato sequestrato per la confisca. Inoltre, il mezzo è stato sequestrato perché da pista, non immatricolato e privo di targa quindi non può circolare su strada. (Adnkronos)