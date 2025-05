Motoclub Polizia di Stato Delegazione Catania “Metti in Moto la Legalità 4” “

Condividi questo articolo?

Quarta edizione di “Metti in Moto la Legalità”. L’evento promosso dal Motoclub Polizia di Stato Delegazione Catania, in collaborazione con il Motoclub Vigili del Fuoco Delegazione Catania e l’Associazione Addio Pizzo Catania, per sensibilizzare e ricordare agli studenti, personaggi importanti che hanno sacrificato la loro vita nel combattere la mafia. Quest’anno ad aderire all’evento è stata l’I.I.S. Concetto Marchesi di Mascalucia. Circa 30 studenti, con la dirigente Lucia Maria Sciuto ed alcuni insegnanti, a bordo delle moto dei centauri dei Motoclub, hanno raggiunto l’aula “Raciti” del X Reparto Mobile di Catania dove il dirigente Dott. Pasquale Alongi – Primo Dirigente della Polizia di Stato – ha accolto gli ospiti. Invitati a questo appuntamento il Procuratore della Repubblica di Catania Dott. Francesco Curcio ed il Signor Questore della Provincia di Catania Dott. Giuseppe Bellassai. Figure istituzionali che hanno offerto, a tutti i giovani studenti, l’opportunità di conoscere testimonianze da istituzioni che quotidianamente lottano contro la mafia. La manifestazione successivamente si è spostata in piazza Lanza dove, davanti ai murales, l’associazione Addio Pizzo Catania ha ricordato la storia dei personaggi raffigurati. Infine, il corteo si è spostato in via Leucatia, teatro dell’omicidio dell’Ispettore della Polizia di Stato Giovanni Lizzio, per incontrarne i familiari.