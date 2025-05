Messina. Regione Siciliana, in vigore le nuove normative per la gestione delle strutture alberghiere

Condividi questo articolo?

Le funzioni, a partire dal 15 marzo scorso, sono gestite dal Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo

La Regione Siciliana ha proceduto alla redistribuzione delle competenze in materia di gestione delle strutture alberghiero-ricettive.

Con l’adozione della legge regionale n. 6 del 25 febbraio 2025, entrata in vigore dal 15 marzo scorso, sono state trasferite al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo le funzioni relative alla classificazione, al rinnovo, alle variazioni e alle modifiche delle strutture ricettive fin qui esercitate dalle Città Metropolitane dell’isola.

Palazzo dei Leoni continuerà a occuparsi delle pratiche presentate entro il 14 marzo 2025, assicurando supporto e continuità durante la fase di transizione.

Le nuove istanze saranno invece affidate direttamente al Dipartimento regionale, che si occuperà di tutte le pratiche inoltrate successivamente alla suddetta data.

Gli uffici metropolitani saranno a disposizione degli utenti interessati nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 10:00 alle 13:00, previa richiesta via mail, da inviare all’indirizzo: alberghi.turismo@cittametropolitana.me.it