Maria Roberta Casale del Cus Catania, bronzo ai Campionati nazionali Cadetti

La spadista del Cus Catania Maria Roberta Casale, è terza al Campionato Nazionale Cadetti. Un bronzo che chiude idealmente la stagione 2024-25 tra le Under 17, suggellata da un susseguirsi di risultati strepitosi (non ultime le convocazioni in azzurro di categoria agli Europei in Turchia lo scorso febbraio, e ai Mondiali in Cina ad aprile).

La cusina è stata battuta (11-15) in semifinale dall’azzurrina Carola Calogiuri del club Scherma Lame Azzurre Brindisi. L’anno sportivo non si è ancora concluso visto che la spadista del Cus Catania, già numero 1 in Italia tra le cadette, domani, sabato 31 maggio, tornerà in pedana al Pala Tennistavolo “Aldo De Santis” di Terni per le gare individuali della categoria superiore (Under 20) del Campionato Nazionale Giovani, dove parte da 5° del ranking nazionale.

Dalla città umbra arrivano anche due piazzamenti nella “Top 8” tra gli spadisti.

Il 6° posto di Tancredi Di Stefano e il 7° di Giovani Sinatra certificano ancora una volta l’ottimo lavoro portato avanti in questi anni dai maestri della sezione scherma del Centro universitario sportivo etneo.

Come Maria Roberta Casale, anche l’altro cadetto Tancredi Di Stefano gareggerà per il Campionato Nazionale Giovani.

