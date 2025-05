Maledizione Bayesian, sub morto durante operazioni di recupero

Condividi questo articolo?

Sembra quasi una maledizione quella che avvolge lo scafo del Bayesian, lo yacht affondato nella rada di Porticello (Pa) durante la notte del 19 agosto 2024. Si svolgono in questi giorni infatti le operazioni di recupero dello scafo ma, proprio oggi pomeriggio, per cause ancora in fase di accertamento un sub è morto durante una delle immersioni per raggiungere lo scafo.

Pare che il sub, insieme ad alcuni colleghi, stesse lavorando a delle lamiere. I lavori sarebbero propedeutici all’attività di recupero vera e propria della piattaforma Hebo2 inviata. Non si conoscono al momento le cause della morte, né le generalità della vittima. Pare un uomo di 39 anni.

Immagine di repertorio dei giorni successivi al naufragio