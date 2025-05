Lo scrittore ennese Nunzio Primavera tra i finalisti del Premio Pontremoli con il romanzo “Gibildonna”

Condividi questo articolo?

Il romanzo Gibildonna di Nunzio Primavera, pubblicato da Laurana, è entrato nella sestina finalista della IV edizione del Premio di narrativa “Pontremoli – Città del Libro e della Famiglia”, uno dei riconoscimenti più significativi dedicati alla narrazione delle relazioni familiari.

Nunzio Primavera, nato a Enna, entra così nella rosa finale di autrici e autori scelti per rappresentare, ciascuno con la propria sensibilità narrativa, la ricchezza e la complessità dell’universo familiare. Al centro di Gibildonna vi è una saga familiare che attraversa molte parti d’Italia e si misurerà con passioni e dubbi, che affronterà inedite problematiche nelle relazioni umane, che incrocerà la riforma agraria e la crisi di un Paese in evoluzione.

Anche quest’anno, il Premio conferma la sua vocazione profonda: indagare attraverso la parola scritta i legami familiari, tema universale e sempre attuale, declinato dagli autori in modi diversi per stile, genere e prospettiva.

Pubblicità

La sestina è il risultato del lavoro di una giuria d’eccellenza composta da personalità del mondo letterario, accademico e culturale, presieduta da Francesco Giorgino. Le opere selezionate si sono distinte per la loro capacità di raccontare, con autenticità e profondità, la complessità delle dinamiche familiari, offrendo al lettore uno specchio emotivo e culturale ricco di suggestioni e riflessioni.

“Questi sei libri – afferma il coordinatore del Premio, Nino Sutera – testimoniano quanto la narrativa sia ancora uno strumento potente per esplorare i legami più intimi, per raccontare la famiglia nei suoi molteplici volti, tra appartenenza e distanza, fragilità e speranza, complessità e bellezza”.

Per Adriano Bordignon, Presidente del Forum delle Associazioni Familiari: “Siamo grati a tutti coloro che con passione, dedizione e straordinaria competenza stanno rendendo possibile questa edizione del Premio. Il valore dell’iniziativa risiede non solo nella celebrazione della letteratura, ma anche nel riconoscimento del ruolo centrale che le famiglie rivestono nella nostra società. Invito il pubblico a scoprire questi sei straordinari libri che ci restituiscono un immaginario ricco e variegato di storie in cui ciascuno può riconoscersi, come in un affascinante viaggio letterario nel cuore pulsante delle relazioni familiari. Attraverso queste pagine, possiamo esplorare le complessità, le gioie e le sfide che caratterizzano i legami familiari, permettendoci di riflettere sulla nostra esperienza personale e di arricchire la comprensione di ciò che significa essere famiglia oggi”.

Nei prossimi mesi, i sei volumi saranno al centro di incontri pubblici, presentazioni e momenti di confronto, contribuendo a creare uno spazio culturale e sociale dedicato alla riflessione condivisa sul valore, le sfide e le trasformazioni della famiglia contemporanea.