“L’Europa degli Stati o l’Europa dei popoli?” a Enna l’incontro con l’on. Raffaele Stancanelli

Grande partecipazione alla scuola “MedMez”, centro studi di formazione politica “Napoleone Colajanni” di Enna. Incontro dibattito con l’eurodeputato Raffaele Stancanelli. “L’Europa degli Stati o l’Europa dei popoli?” Grande interesse per l’evento organizzato da Paolo Garofalo ex sindaco di Enna.

Come riportato dal quotidiano online Ennalive “L’on. Raffaele Stancanelli ha percorso una lunga carriera politica che lo ha visto impegnato come consigliere comunale a Regabulto e Catania, deputato e assessore regionale, sindaco di Catania, senatore della Repubblica ed oggi deputato al Parlamento Europeo eletto per la seconda legislatura.”

Secondo l’eurodeputato Stancanelli, intervistato da Ennalive “Il Parlamento Europeo si è ridotto a svolgere compiti regolamentatici che influiscono, il più delle volte in modo negativo, sulla vita reale delle persone. Proprio per questo, i deputati che ogni stato manda, dovrebbero essere i politici più bravi e competenti, capaci di reagire, per impedire le storture dei burocrati che spesso diventano vere e proprie barzellette: mentre in Europa si dibatte sulle dimensioni delle Telline, nel panorama internazionale si sta ridisegnando il mondo“.

