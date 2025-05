L’eccellenza italiana sbarca a Tunisi con Ristoworld Italy: gastronomia e turismo si incontrano a Hammamet

Condividi questo articolo?

Dal 26 al 28 maggio, Hammamet diventerà il fulcro di un importante scambio culturale e professionale tra Italia e Tunisia. Al Grand Hotel Ocean, andrà in scena un evento dedicato alla formazione gastronomica di alto livello e alla promozione del Made in Italy. Il tutto grazie alla collaborazione tra la Tourism Skills Academy di Tunisi e Ristoworld Italy, presieduta dal fondatore prof. Andrea Finocchiaro. Lo chef è stato anche recentemente insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica per il suo impegno nella valorizzazione del Made in Italy all’estero. Insieme al delegato Ristoworld Tunisia, prof. Lorenzo Arcoria.

Sotto la guida della manager Olfa Trabersi, l’iniziativa mira a formare una nuova generazione di chef tunisini. Ma anche a diffondere la cultura gastronomica e vitivinicola italiana a livello internazionale.

Protagonisti dell’evento saranno nomi di spicco del panorama enogastronomico italiano. Tra questi, gli chef Andrea Finocchiaro e Luca Giannone, il pastry chef Sebastiano Cavallaro e il sommelier Pietro Giurdanella. Condurranno masterclass, workshop e momenti di degustazione dedicati alla cucina mediterranea.

Alla cerimonia di apertura sono attesi anche rappresentanti istituzionali italiani e tunisini, a conferma della dimensione culturale e diplomatica dell’iniziativa.

Questo evento rappresenta una straordinaria occasione di confronto e crescita, dove tradizione, innovazione e formazione internazionale si fondono per rafforzare il legame tra i due Paesi attraverso la cucina, il vino e l’ospitalità di qualità.