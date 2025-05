“La Visita della Vecchia Signora” conclude l’applaudita stagione del Teatro Stabile Mascalucia Mario Re

Condividi questo articolo?

Ultimo atteso appuntamento per la 35esima stagione del Teatro Stabile Mascalucia Mario Re, che sabato 17 maggio, alle ore 17.30 e 21.00, con replica domenica 18 maggio, alle ore 17.30, e nel successivo fine settimana sabato 24 maggio, ore 17.30 e 21.00, e domenica 25 maggio, ore 17.30, debutterà con “La Visita della Vecchia Signora” il capolavoro drammaturgico di Friedrich Dürrenmatt.

Il regista Andrea Zappalà dipinge un ritratto surrealista della miseria umana, dove protagonista è la cittadina di Güllen composta, secondo il pensiero di Nietzsche, da “esseri umani troppo umani”.

“È un’amara e ironica messinscena- dichiara Andrea Zappalà- che ci parla di disuguaglianza, etica individuale e collettiva, di vendetta e in-giustizia, di compromessi morali e ipocrisia sociale e di mass media”.

Uno spettacolo che sconvolge e affascina, nel leggere l’articolatissimo affresco espressionista di Dürrenmatt, drammaturgo e pittore, nel raccontare un mondo fatto di rapporti e di forza economica in cui lo strapotere di pochissimi piega le coscienze dell’umanità intera.

“Mettere in scena questo spettacolo- continua il regista- in un mondo in cui ci affanniamo a farci la guerra tra poveri per non veder compromesso il nostro minuscolo pezzo di terra, mentre altre guerre devastano territori e popoli che non hanno voce, significa porsi due domande marchiate a fuoco sulla pelle di un’umanità abbrutita ovvero “cos’è realmente il benessere?” e “cosa siamo disposti a fare per ottenerlo?”.

La Visita della Vecchia Signora, che vede la partecipazione in voce dell’attrice Guia Jelo, è una tragicommedia scritta a metà degli anni Cinquanta, in piena ripresa economica dopo il secondo conflitto mondiale, quando gli aiuti economici del Piano Marshall avevano appena contribuito a rimettere in piedi un continente devastato fisicamente e moralmente. Il ritorno della miliardaria Claire Zachanassian nata a Güllen, che giovanissima aveva lasciato il luogo di nascita e il cui strapotere economico acquisito negli anni potrebbe radicalmente cambiare le sorti di tutta la città caduta in disgrazia è il fulcro della storia.

Sul palco dello Stabile di Mascalucia un cast di ben 24 attori composto da Christine Righi, Mario Rocca, Santo Palmeri, Anna De Luca, Giovanni Zuccarello, Alessia Consoli, Daniele Di Martino, Davide Pulvirenti, Rosario Tabuso, Salvo Leonardi, Sara Caruso, Rubens Panarello, Chiara Borzì, Maria Luisa Fisichella, Claudio Castiglione, Tiziana Tudisco, Gaia Palmeri, Veronica Campagiorni, Flavio Cariotti, Adriana Castelli, Alessia Todaro, Vincenzo Filetti, Leonardo Caruso e Marco Cavallaro i quali racconteranno la vita dimessa e grama di uomini e donne avvolti dallo spettro di una crisi economica e morale che potrebbe finalmente cambiarli ma a quale prezzo?

“Lo spettacolo- conclude Rita Re direttore artistico della Compagnia- è l’espressione dell’uomo moderno che pur di ottenere un pò di agiatezza potrebbe arrivare a calpestare anche se stesso e i suoi principi”.