La Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna lancia il “Vinobus Etna Wine Bus”: tour tra e paesaggi

È partito ufficialmente, con il “viaggio zero”, il nuovo progetto firmato Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna: si chiama “Vinobus Etna Wine Bus” ed è pensato per offrire ai visitatori un’esperienza enogastronomica autentica, accessibile e organizzata, alla scoperta del versante sud, sud-est ed est dell’Etna. Il tour, con partenza da Catania centro, si propone come soluzione ideale per turisti e viaggiatori che si muovono a piedi, offrendo un servizio navetta con guida a bordo e li accompagna in un itinerario che va dalla Riviera dei Ciclopi ai vigneti dell’Etna, con tappe in cantine, aziende agricole, parchi e luoghi del gusto.

Il viaggio inaugurale ha visto un gruppo di ospiti speciali, tra cui giornalisti ed operatori del settore turistico e alberghiero di Catania. Partiti da piazza Stesicoro, i partecipanti hanno fatto sosta ad Acitrezza per ammirare i celebri Faraglioni, prima di proseguire verso il versante est dell’Etna per visitare l’azienda vinicola Scudero. Qui gli ospiti hanno vissuto un’immersione nei vitigni, tra varietà autoctone e internazionali, con passeggiata in vigna, visita in bottaia e degustazione di vini accompagnati da specialità tipiche. Il tour è poi proseguito a Sant’Agata li Battiati, per una visita all’affascinante Parco Paternò del Toscano, giardino storico recentemente riaperto al pubblico. Nel cuore di questo suggestivo parco botanico si è tenuta una seconda degustazione, con i vini dell’azienda Barone Beneventano della Corte, introdotti dal produttore Pierluca Beneventano, accompagnati da una selezione di prodotti locali. Al termine, il Wine Bus ha fatto rientro a Catania.

Il servizio sarà attivo ogni mercoledì e domenica, con partenza da tre punti strategici di Catania: piazza Stesicoro, piazza Scammacca e Stazione Centrale. Sarà inoltre possibile prenotare il servizio in modalità tour privato, su richiesta disponibile tutti i giorni della settimana. I biglietti possono essere acquistati online sul sito ufficiale della Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna. “Con il Vinobus offriamo ai visitatori un’opportunità concreta per scoprire un territorio meraviglioso in maniera sostenibile e guidata – dichiara Gina Russo, presidente della Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna – È un progetto che nasce dall’ascolto delle esigenze di chi arriva a Catania e desidera vivere un’esperienza autentica tra mare, vulcano e aziende che aprono le porte con spirito di accoglienza. Finalmente copriamo anche quei versanti che finora erano meno serviti dai circuiti organizzati”.

Alle sue parole si aggiunge il commento della direttrice Marika Mannino. “Il Vinobus è una risposta concreta e innovativa alle necessità del turismo contemporaneo – spiega – Non tutti i viaggiatori si muovono in autonomia, e noi volevamo colmare quel vuoto offrendo un servizio facile, completo e pieno di contenuti. Accompagniamo i nostri ospiti non solo nei luoghi, ma anche nelle storie, nei sapori e nelle tradizioni del nostro territorio, con la competenza delle nostre guide e il valore delle aziende associate”. Il Vinobus Etna Wine Bus rappresenta un nuovo tassello nella strategia di valorizzazione integrata del territorio etneo, che punta su sostenibilità, accessibilità e turismo esperienziale, offrendo ai visitatori un modo semplice e coinvolgente per scoprire il cuore autentico dell’Etna.