La rete digitale continua dedicata alla valorizzazione del territorio dell’Etna e dell’Alcantara

Prosegue con dinamismo il progetto di creazione della rete digitale dedicata alla valorizzazione del territorio dell’Etna e dell’Alcantara, promosso dal Gruppo di Azione Locale (GAL). Questa mattina, si è tenuto un significativo incontro informativo presso la sede della Pro loco di Carruba, guidata dalla presidente Adelaide Russo.

L’iniziativa ha visto una partecipazione attiva dei membri del sodalizio turistico locale, desiderosi di comprendere appieno le opportunità offerte dalla nascente rete digitale. A rappresentare la governance del GAL erano presenti l’amministratore delegato Piero Mangano e i componenti del consiglio di amministrazione Sebastiano Messina e Rosario Cotugno, quest’ultimo particolarmente fautore di questo importante momento di confronto. E il facilitatore digitale Vasile Mutu.

A guidare l’incontro e illustrare i dettagli del progetto sono intervenuti il coordinatore Claudio Guzzetta e il formatore ing.Carlo Puglisi. La loro illustrazione ha permesso di delineare chiaramente gli obiettivi e le potenzialità della rete digitale per gli operatori turistici e le comunità locali.

Grande soddisfazione per la riuscita dell’evento è stata espressa dal presidente del GAL, Ignazio Puglisi, che ha sottolineato l’importanza strategica di questa iniziativa per lo sviluppo e la promozione del comprensorio Etna-Alcantara nell’era digitale. “L’incontro di Carruba – afferma il presidente Puglisi – rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di un sistema integrato e innovativo per la valorizzazione delle eccellenze del territorio”.